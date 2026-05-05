OpenAI afirma que Elon Musk le envió mensajes amenazantes a Greg Brockman y Sam Altman tras ofrecer un acuerdo

El litigio comenzó el pasado 27 de abril, tras la acusación del CEO de Tesla sobre que la compañía se desvió de su propósito original de operar como organización sin fines de lucro. La industria IA sigue atenta el conflicto que puede modificar el tablero.

OpenAI y Elon Musk llevan adelante una batalla judicial que puede modificar el panorama de la industria de Intelgencia Artificial. En este tenso escenario, la empresa desarrolladora de ChatGPT afirmó que el CEO de Tesla tuvo un intercambio de mensajes de texto con el presidente y cofundador de la compañía de modelos IA, Greg Brockman, que inicialmente buscó lograr un acuerdo extrajudicial antes de que comience el litigio y finalmente finalizó con amenazas .

Según constató la empresa, luego de que Brockman respondiera sugiriendo que ambas partes retiraran sus demandas , el intercambio se descontroló, y Musk lanzó una fuerte amenaza: “Para finales de esta semana, tú y Sam serán los hombres más odiados de Estados Unidos. Si insisten, así será”.

Los mensajes entre dos de las principales figuras del mercado de la IA llegan en un tenso escenario de batalla judicial iniciado por el magnate sudafricano . En detalle, Musk - quien fue parte de OpenAI hasta 2018 - denunció que la compañía se alejó de su objetivo original de operar como organización sin fines de lucro y de compartir abiertamente los avances en inteligencia artificial. En este sentido, su demanda aseguró que la transformación hacia un modelo comercial contradijo los principios fundacionales sobre los que se erigió la compañía.

Una victoria de Musk reposicionaría a sus empresas y complicaría la posición de OpenAI en el tablero de la industria IA.

En el centro del debate está el acuerdo que alcanzó en 2023 OpenAI con Microsoft, que aportó u$s10.000 millones en 2023. Musk aseguró que esta inversión fue la que rompió el acuerdo inicial.

El caso tiene implicancias de fondo: Musk intenta que la organización vuelva a su estructura sin fines de lucro, en un momento en que OpenAI se consolida como uno de los principales actores de la inteligencia artificial generativa, con una valuación que supera los u$s850.000 millones de dólares y planes de salida a bolsa en el horizonte.

En este marco, las amenazas de Musk se desprenden de un nuevo documento presentado el domingo por los abogados de OpenAI. Cabe destacar que, según consignó el medio especializado TechCrunch, el texto no incluía copias del intercambio de mensajes de texto y buscó se centraba principalmente en intentar convencer al juez de por qué este intercambio sobre las negociaciones de conciliación debía admitirse como prueba.

Ante esto, el juez no aceptó el argumento y declaró el intercambio inadmisible.

La presentación de los abogados de OpenAI abrió un fuerte debate sobre el verdadero objetivo de Musk con la denuncia y si la misma se inclina más por lograr la seguridad de la IA o exigir dinero por el éxito de la compañía de la que formó parte mientras perjudica a un rival directo de sus propios proyectos, como xAI.

La declaración de uno de los cofundadores de OpenAI

El pasado lunes, fue el turno de declarar de Greg Brockman, cofundador de la compañía, pocos días después del testimonio del propio magnate tecnológico.

Durante su declaración, el abogado de Musk, Steven Molo, puso el foco en la participación accionaria de Brockman. El ejecutivo, de 38 años, reconoció en el estrado que posee una participación valuada en u$s30.000 millones, a pesar de no haber realizado aportes financieros personales.

En ese contexto, también fue confrontado con un correo electrónico de 2015 en el que se comprometía a donar u$s100.000 dólares para atraer a otros inversores del ecosistema tecnológico. "Al final no hice la donación, eso es cierto", admitió.

Pese a las críticas, Brockman defendió la evolución de la compañía y sostuvo que el viraje hacia un esquema comercial no implicó abandonar los principios fundacionales. "La IA va a suponer el cambio tecnológico más importante de la historia de la humanidad... Se trata realmente de la humanidad en su conjunto", afirmó ante la corte.

El proceso judicial expone además la ruptura entre Musk y Altman, una relación que pasó de la colaboración inicial a un enfrentamiento abierto en menos de una década. El CEO de OpenAI no está previsto como testigo hasta la semana del 11 de mayo.

En su paso por el tribunal la semana pasada, Musk se presentó como un impulsor clave en los inicios del proyecto, al que aportó u$s38 millones entre 2016 y 2020 antes de quedar desplazado. Según su postura, el objetivo original era contrapesar el dominio de Google en el desarrollo de inteligencia artificial y evitar que esta tecnología quedara condicionada por intereses comerciales.

La definición del caso quedará en manos de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Un fallo favorable a Musk podría alterar el rumbo de OpenAI, complicar su eventual salida a bolsa y reconfigurar el escenario competitivo global en torno a la inteligencia artificial.