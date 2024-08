¡Atención usuarios! Instagram eliminó permanente algunas historias por un error técnico

Algunos usuarios se llevaron una sorpresa cuando vieron que algunas de sus Historias no estaban disponibles. ¿Qué sucedió con Instagram?

Sin embargo, en esta ocasión, algunos usuarios reportaron que no estaban disponibles para verse algunas de sus Historias , a lo que desde Instagram respondieron que algunas fotos fueron eliminadas permanentemente .

instagram-logo.jpg

Cuál es el problema que ocurrió con las historias de Instagram

"Esta historia ya no está disponible" era lo que les aparecía a los usuarios. Lamentablemente, desde la red social de Meta explicaron: "Debido a un problema técnico, esta historia ya no está disponible. Aunque ya solucionamos este problema, su historia no se puede restaurar".