La advertencia del mandatario de Tucumán a Javier Milei: "no va a poder gobernar sin los gobernadores"

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , lanzó algunas advertencias este sábado al presidente Javier Milei. Le exigió "un diálogo más profundo con las provincias" y le aseguró que "no va a poder gobernar si no es con los gobernadores".

"A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas. Que no pretenda el Presidente que le vaya bien al gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior nos vayan mal", advirtió Jaldo. "O nos va bien a todos o nos va mal a todos. El Presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque", lanzó como mensaje para el Gobierno.