ChatGPT tendrá chats ilimitados gratis con GPT-5.6 Luna

OpenAI busca ampliar el uso de su chatbot y convertir parte de sus más de 1.000 millones de usuarios semanales en suscriptores pagos. Además, la empresa de Sam Altman busca protegerse del crecimiento de sus competidores en el segmento gratuito.

OpenAI anunció un cambio trascendental para quienes usan ChatGPT de manera consistente: con la llegada de GPT-5.6 Luna , su nuevo modelo, los usuarios podrán mantener chats de texto sin límite , incluso quienes utilizan la versión gratuita del servicio.

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Hasta ahora, el plan gratuito tenía límites en la cantidad de interacciones que podían realizarse en un determinado período . Para acceder a un uso más amplio, los usuarios debían contratar alguna de las suscripciones disponibles.

El cambio se implementará junto con el despliegue de GPT-5.6 Luna, que será el modelo predeterminado para los usuarios de los planes Free y Go. De esta manera, reemplazará a GPT 5.5, lanzado en abril de este año.

La medida apunta a reforzar la posición de ChatGPT en el segmento gratuito , donde Google ganó terreno con Gemini . OpenAI mantiene, de todos modos, la mayor parte de los usuarios en sus planes sin costo. Es que la novedad se conoció después de que ChatGPT alcanzara un nuevo récord de uso y ya supera los 1.000 millones de usuarios semanales , frente a los 900 millones que había alcanzado en febrero de 2026. Según las cifras citadas, solo el 8% de esos usuarios paga por el servicio.

El objetivo de OpenAI también pasa por convertir una parte de esa enorme base gratuita en suscriptores de, al menos, su versión más económica: ChatGPT Go. De acuerdo con previsiones internas difundidas por The Information, la compañía espera alcanzar los 112 millones de usuarios de Go antes de que termine 2026 .

Los mensajes "ilimitados" tiene un alcance concreto: se aplicarán únicamente a las conversaciones de texto y no al conjunto de las capacidades de ChatGPT.

Qué cambia para cada plan

La actualización también contempla cambios para los usuarios de los planes Plus y Pro. Quienes tienen estas suscripciones tendrán acceso a GPT-5.6 Sol, un modelo que incorporará mejoras para tareas como búsquedas web, preguntas complejas, planificación, redacción de textos y toma de decisiones.

Según consignó el medio especializado TechCrunch, ChatGPT Plus y Pro también sumarán un control deslizante que permitirá ajustar el tiempo que el modelo dedica a analizar una respuesta. Los cambios centrales de la actualización serán:

Los usuarios de Free y Go podrán mantener conversaciones de texto sin límite, aunque OpenAI aplicará controles de uso razonable.

Siguen existiendo límites para la subida de archivos, la generación de imágenes y otras herramientas.

Free y Go incorporan un botón Think , que permite a Luna dedicar más tiempo al razonamiento frente a preguntas complejas.

Plus y Pro reciben la versión actualizada de GPT-5.6 Sol y un deslizador disponible en web, móvil y escritorio para determinar cuánto tiempo dedica el modelo a pensar en cada respuesta.

OpenAI señaló que una evaluación interna mostró una reducción en los errores frente a GPT-5.5 Instant: fueron un 62% menos frecuentes en GPT-5.6 Luna y un 68% en GPT-5.6 Sol.

Chats ilimitados con "límites"

El cambio es relevante, pero el carácter "ilimitado" tiene un alcance concreto: se aplica a las conversaciones de texto y no al conjunto de las capacidades de ChatGPT. Las funciones multimodales, como la creación de imágenes, gráficos y código, continúan teniendo restricciones para los usuarios gratuitos y de ChatGPT Go. Esas herramientas requieren una mayor capacidad de cómputo y permanecen parcialmente limitadas.

La estrategia de OpenAI apunta así a ampliar el uso cotidiano de ChatGPT sin eliminar los incentivos para pasar a un plan pago. La compañía busca retener a su enorme base de usuarios gratuitos, pero al mismo tiempo mantener determinadas funciones detrás de los planes de suscripción.

Luna es el modelo más accesible del catálogo de OpenAI y el precio de su API cayó un 80% en apenas una semana. Con ese escenario, ampliar el acceso al chat de texto supone un costo menor para la compañía que liberar de la misma manera el resto de las herramientas.

La apuesta es que una conversación sin límites aumente el uso de ChatGPT entre quienes tienen cuentas gratuitas y, al mismo tiempo, exponga con mayor frecuencia las capacidades que permanecen restringidas. En ese sentido, el "texto ilimitado" funciona tanto como beneficio para el usuario como una puerta de entrada a las funciones que OpenAI mantiene detrás de sus planes pagos.