Boom de IA: Anthropic cierra un megacontrato de nube de u$s 9.100 millones con Riot Platforms

El acuerdo busca responder a la creciente demanda de herramientas de inteligencia artificial. De esta manera, Riot proveerá 191 megavatios de capacidad durante 20 años desde Texas. Los detalles, en la nota.

Anthropic y Riot Platforms: La firma de IA cerró un convenio por u$s9.100 millones con Riot Platforms.

La firma Anthropic PBC cerró un convenio por u$s9.100 millones con Riot Platforms Inc. , una compañía del sector de minería de bitcoin reconvertida al aprovisionamiento de centros de datos para inteligencia artificial , de acuerdo con las fuentes del mercado.

El entendimiento refleja la estrategia de la desarrolladora del modelo Claude para garantizar la potencia de cómputo necesaria y responder a la creciente demanda de sus usuarios.

Riot comunicó el lunes que aseguró un contrato por 20 años para suministrar 191 megavatios de capacidad, suficientes para abastecer de energía a unas 143.000 viviendas en cualquier momento, desde su campus de Rockdale, Texas, a una "empresa líder de inteligencia artificial de frontera". Esa compañía es Anthropic, según las fuentes de la agencia Bloomberg.

Las acciones de Riot se dispararon 25%, hasta u$s24,40 , en las operaciones posteriores al cierre tras conocerse el acuerdo con Anthropic.

Durante los últimos meses, Anthropic concretó una serie de alianzas con proveedores de infraestructur a en la nube especializados en IA con la meta de ampliar su potencia operativa, tras tener dificultades para seguir el ritmo de la demanda de herramientas de IA.

Expansión de Anthropic: el acuerdo busca responder a la creciente demanda de herramientas de inteligencia artificial.

Cabe precisar que la empresa selló hace poco un convenio por u$s10.000 millones con la emergente firma de infraestructura Volta Infra Holdings Ltd. y, en mayo pasado, pactó la adquisición de aproximadamente u$s45.000 millones en potencia de cómputo a xAI, la firma de inteligencia artificial liderada por Elon Musk.

Riot Platforms

Por su parte, Riot Platforms señaló previamente el lunes que el acuerdo con el desarrollador de inteligencia artificial se extenderá hasta junio de 2048 y que espera que el contrato genere u$s9.100 millones en ingresos. El convenio también incluye la opción de prorrogarlo dos veces, por cinco años cada una, lo que elevaría las ventas totales hasta u$s16.100 millones.

Suministro de energía: Riot proveerá 191 megavatios de capacidad durante 20 años desde Texas.

Riot, que anteriormente fabricaba equipos de diagnóstico para la industria biotecnológica bajo el nombre de Bioptix antes de cambiar radicalmente hacia la minería de bitcoin, es una de varias empresas de criptomonedas que ahora incursionan en la computación en la nube para aprovechar el boom de la inteligencia artificial. La compañía anunció además un acuerdo independiente con Advanced Micro Devices Inc. para desarrollar capacidad informática.

Cabe subrayar que Riot Platforms superó las expectativas de ventas en el segundo trimestre, en parte gracias al desempeño de su negocio de centros de datos.