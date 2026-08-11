Una vez más, Meta enfrenta un juicio en EEUU acusada de diseñar Instagram y Facebook para generar adicción

Los fiscales de cuatro estados reclaman restricciones para menores y multas de hasta u$s1,4 billones. Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, será uno de los principales testigos.

Meta enfrenta - una vez más - un nuevo juicio en Estados Unidos por el impacto de Instagram y Facebook en los menores , en lo que es una seguidilla de demandas que ponen en tela de juicio el rol de las redes sociales en la vida de los menores de edad . En esta ocasión, la denuncia fue presentada por los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey . Los estados acusan a la compañía de haber diseñado sus plataformas con funcionalidades destinadas a generar adicción.

El proceso legal tendrá este miércoles la selección de jurados en el tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco , mientras que las audiencias se iniciarán el 18 de agosto y se extenderán durante unas seis semanas. Se espera que el veredicto este listo para principios de octubre.

Los fiscales generales reclaman restricciones al funcionamiento de Instagram y Facebook para los menores y multas que podrían alcanzar los u$s1,4 billones , un monto equivalente a la capitalización bursátil de Meta. Mark Zuckerberg será uno de los principales testigos previstos por la fiscalía y declarará antes de finales de septiembre.

Esta será la segunda comparecencia de Zuckerberg frente a un tribunal en menos de seis meses, después del juicio realizado en Los Ángeles, donde su testimonio fue considerado poco convincente por el jurado.

El proceso tiene su origen en una investigación que tomó impulso a finales de 2021, cuando una exempleada de Meta, Frances Haugen, filtró miles de documentos internos conocidos como los "Archivos de Facebook". Los documentos mostraban que la compañía había estudiado el impacto de Instagram sobre la salud mental de los adolescentes mientras públicamente defendía la seguridad de la plataforma.

El juicio de Oakland será el primero de este tipo ante un tribunal federal. Una eventual derrota para Meta podría abrir la puerta a un acuerdo con los estados involucrados, en una escala comparable con el que la industria tabacalera alcanzó en el pasado.

El argumento de los Estados

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan a Meta de infringir sus leyes de protección al consumidor y la Ley Federal de Protección de Datos Infantiles (COPPA). El planteo apunta directamente contra el diseño de las plataformas y, en particular, a herramientas destinadas a prolongar el tiempo de uso, como el desplazamiento infinito, las notificaciones intrusivas o nocturnas y los avisos de "me gusta".

La estrategia legal busca evitar la inmunidad que tienen las plataformas estadounidenses frente a los contenidos publicados por sus usuarios. En este caso, los estados no cuestionan directamente lo que se publica en Instagram y Facebook, sino la forma en que fueron diseñadas las aplicaciones.

La cifra de u$s1,4 billones surge de contabilizar cada menor afectado como una infracción independiente, con multas de varios miles de dólares por cada caso, según la fiscalía.

El jurado tendrá un papel consultivo. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers será quien determine las sanciones y las medidas correctivas. La magistrada ya estuvo al frente del juicio entre Apple y Epic Games y de la disputa judicial entre Elon Musk y los creadores de ChatGPT.

Padres de adolescentes afectados por las redes sociales podrían volver a declarar durante el proceso, como ocurrió en Los Ángeles. El juicio también podrá seguirse en directo por YouTube.

Meta y un año atravesado por lo judicial

Este año ha sido uno atravesado por las denuncias contra las grandes empresas tecnológicas, dueñas de redes sociales. Meta - dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp - es una de las grandes afectadas y sus aplicaciones permanecen bajo el foco público por el nivel de adicción que genera en los jóvenes, algo ya comprobado. La compañía ya recibió dos condenas este año a causa de esto.

En marzo, un jurado de Los Ángeles responsabilizó a Meta y YouTube por la adicción de una adolescente californiana y ordenó una indemnización de u$s6 millones. Posteriormente, en Nuevo México, fue condenada a pagar casi u$s1.000 millones en multas e indemnizaciones y a implementar restricciones sin precedentes sobre las cuentas de menores. La empresa anunció que apelará ambas decisiones.

Meta declaró tener "confianza" en su trayectoria "de protección de los adolescentes en línea". En su defensa, la compañía sostiene que la salud mental de los jóvenes "no puede imputarse a una sola aplicación" y argumentará que algunas de las funciones cuestionadas están protegidas por las disposiciones constitucionales sobre libertad de expresión.