Corea del Sur alerta por el impacto que puede tener la guerra en Medio Oriente sobre la industria de chips

El creciente conflicto en Medio Oriente no sólo eleva la tensión sobre los mercados de petróleo, sino que pone un signo de interrogación en lo que puede pasar con una industria en auge: los chips.

Corea del Sur en alerta por el impacto de la guerra en la industria de los chips.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría generar un nuevo foco de tensión en la industria global de chips. Así lo advirtió el diputado surcoreano Kim Young-bae , quien alertó sobre la posibilidad de que el conflicto interrumpa el suministro de materiales clave para la fabricación de semiconductores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La advertencia llega en un escenario de máxima tensión en Medio Oriente ya transita su sexto día y comienza a despertar preocupación entre los fabricantes de tecnología, particularmente en Corea del Sur , uno de los principales polos globales de producción de chips .

El legislador realizó el planteo tras reunirse con ejecutivos de empresas tecnológicas y asociaciones del sector , entre ellas Samsung Electronics . Según detalló, la industria teme que una escalada prolongada del conflicto termine impactando tanto en el acceso a insumos estratégicos como en los costos energéticos.

Corea del Sur produce cerca de dos tercios de los chips de memoria del mundo , lo que convierte a cualquier alteración en su cadena de suministro en un potencial problema para múltiples industrias tecnológicas. "Los funcionarios plantearon la posibilidad de que la producción de semiconductores se vea interrumpida si algunos de estos materiales clave no pueden obtenerse en Oriente Medio", dijo Kim en una rueda de prensa.

Uno de los insumos que genera mayor preocupación es el helio, un gas indispensable en el proceso de fabricación de semiconductores. Su función principal es controlar y disipar el calor durante las etapas más sensibles de la producción de chips.

Actualmente no existen sustitutos viables para este elemento y su producción mundial está concentrada en pocos países. Entre los principales proveedores se destacan Qatar y Estados Unidos, lo que vuelve a la cadena de suministro particularmente vulnerable ante conflictos geopolíticos.

Las empresas surcoreanas dependen en parte de suministros provenientes de Medio Oriente, por lo que cualquier interrupción logística en la región podría tener efectos directos sobre la capacidad de producción.

Un mercado en constante tensión

La preocupación se suma a un escenario de creciente presión sobre la industria global de semiconductores. La explosión de la inteligencia artificial disparó la demanda de chips destinados a centros de datos, reduciendo la disponibilidad para otros sectores tecnológicos.

Ese desbalance ya provocó cuellos de botella que impactan en industrias como la de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y automóviles.

En ese contexto, el fabricante de memorias SK Hynix aseguró en un comunicado que, por el momento, cuenta con reservas suficientes de helio y que no prevé interrupciones inmediatas en su suministro. Desde Samsung, en tanto, evitaron hacer comentarios públicos sobre la situación.

Impacto en los planes de expansión

Además de los riesgos inmediatos sobre la cadena de suministro, la industria también teme efectos de mediano plazo sobre la expansión del negocio de inteligencia artificial.

Según Kim, una crisis prolongada podría afectar los proyectos de grandes tecnológicas que planean construir centros de datos en Medio Oriente, iniciativas que prometían impulsar una fuerte demanda de chips en la región en los próximos años.

De concretarse ese escenario, el conflicto no solo alteraría la logística de insumos críticos, sino también las perspectivas de crecimiento del mercado global de semiconductores.