Un pakistaní acusado de intento de asesinato de Donald Trump señaló que Irán lo obligó a participar de un complot

El hombre confesó ante el Departamento de Justicia de EEUU que "no quería hacerlo voluntariamente". Los fiscales rechazaron su alegato al sostener falta de pruebas que demostraran que existiera una "verdadera coacción".

El Departamento de Justicia de EEUU acusó a Asif Merchant de intentar reclutar personas en EEUU para el plan dirigido contra Trump y otros políticos estadounidenses.

Un ciudadano de Pakistán , acusado de planear el asesinato del presidente de EEUU Donald Trump , expresó este miércoles que Irán lo obligó a participar de un complot. Así, negó una colaboración voluntaria con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y la Justicia de EEUU rechazó su alegato al sostener falta de pruebas.

El Cuerpo tiene un papel central en Irán, gracias a su combinación de poder militar-económico y a su red de inteligencia . "No quería hacer esto voluntariamente", dijo Merchant a un tribunal durante su juicio por terrorismo y asesinato por encargo, según citó el New York Times, y añadió que participó para proteger a su familia en Teherán.

Los fiscales rechazaron el alegato de Merchant, al sostener una "falta de pruebas que respalden una verdadera coacción o coerción" , según una carta enviada el martes al juez ‌del caso, que data de 2024. El ciudadano pakistaní expresó que nunca se le ordenó matar a una persona concreta , pero que su contacto iraní nombró a tres personas en el transcurso de las conversaciones mantenidas en la capital iraní.

Además de Trump, se trataba del expresidente Joe Biden y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley , que ‌intentó sin éxito obtener la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.

El hombre señaló que fue obligado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a complotar contra Trump.

El juicio comenzó la semana pasada, días antes de que Trump ordenara ataques contra Irán llevados a cabo con Israel que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, junto a altos cargos del país de Medio Oriente.

Trump citó un supuesto complot iraní cuando habló con ABC News el domingo sobre la operación conjuntacon Israel, al decir: "Lo atrapé (a Jamenei) antes de que él me atrapara a mí". Por su lado, Teherán ha negado las acusaciones de que tuviera como objetivo a Trump y a otros responsables estadounidenses.

Irán amenazó con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo

Irán amenazó este miércoles con bombardear las embajadas de Israel en todo el mundo si el gobierno de Benjamín Netanyahu atacar la misión diplomática de Teherán en el Líbano, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países. El ejercito israelí intensificó su ofensiva contra posiciones de Hezbolá en el sur libanés.

Abolfazl Shekarchi, vocero del Ejército iraní, advirtió en la televisión estatal que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a considerar a las embajadas israelíes en todo el mundo como blancos legítimos”.

La advertencia de las fuerzas armadas iraníes se produjo horas después de que Avichay Adraee, vocero del ejército israelí, amenazara con atacar posiciones vinculadas al régimen iraní en territorio libanés.

El representante israelí instó a que “los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en el Líbano” abandonen el país “inmediatamente antes de ser atacados”, y les dio un plazo de 24 horas.