Azerbaiyán advierte represalias tras el ataque de drones iraníes que dejó heridos en Najicheván

Dos drones cruzaron la frontera desde Irán e impactaron cerca de un aeropuerto y una escuela en Najicheván. Bakú investiga el ataque y anticipa medidas de respuesta.

Azerbaiyán denunció el jueves que dos drones procedentes de Irán cruzaron la frontera e impactaron en el enclave de Najicheván , dejando cuatro personas heridas y elevando la tensión regional. El gobierno de Bakú advirtió que prepara medidas de respuesta mientras investiga el incidente y exige explicaciones a Teherán.

El episodio encendió alarmas por una posible ampliación del conflicto que sacude a Medio Oriente , en un contexto de enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel que ya generaron represalias y operaciones militares en distintos puntos de la región.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán informó que los aparatos no tripulados ingresaron desde territorio iraní y provocaron daños en el enclave de Najicheván, un territorio azerbaiyano separado del resto del país y ubicado cerca de las fronteras con Irán y Turquía.

"Estos ataques no quedarán sin respuesta" , afirmó el Ministerio de Defensa en un comunicado oficial.

Según las autoridades, uno de los drones cayó sobre la terminal del aeropuerto internacional de Najicheván , situado a unos 10 kilómetros de la frontera iraní. El segundo aparato aterrizó cerca de un edificio escolar en una localidad cercana.

El Ministerio de Salud de Najicheván informó que cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la zona. De acuerdo con el parte médico, todas se encuentran en estado estable.

Bakú exige explicaciones a Irán

Tras el incidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán convocó al embajador iraní y le entregó una nota formal de protesta, en la que exige aclaraciones inmediatas.

En el comunicado diplomático, Bakú reclamó que Irán "aclare el asunto en el menor tiempo posible, dé una explicación y adopte las medidas urgentes necesarias para evitar que se repitan incidentes de este tipo en el futuro".

Además, el gobierno azerbaiyano sostuvo que el ataque vulnera el derecho internacional y agrava la tensión regional. "Este ataque al territorio de Azerbaiyán contradice las normas y principios del derecho internacional y contribuye a aumentar las tensiones en la región", afirmó la cancillería.

El Ministerio de Defensa señaló que se está investigando el tipo de drones utilizados y el origen exacto de los aparatos. Paralelamente, indicó que se están preparando medidas destinadas a proteger la integridad territorial del país.

Las autoridades militares afirmaron que trabajan en "preparando las medidas de respuesta necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía del país y garantizar la seguridad de los civiles y las infraestructuras civiles".

Tensiones previas entre Irán y Azerbaiyán

El incidente ocurre en un contexto de relaciones ya tensas entre Bakú y Teherán. Azerbaiyán fortaleció en los últimos años sus vínculos económicos, energéticos y militares con Turquía e Israel, dos países que mantienen fuertes diferencias con Irán.

Además, dentro del territorio iraní vive una importante población de origen azerbaiyano, lo que históricamente fue un factor sensible en la relación bilateral.

El episodio también coincide con la escalada militar que se desarrolla en Medio Oriente, donde Irán respondió desde el fin de semana a ataques de Estados Unidos e Israel mediante operaciones militares y lanzamientos de drones y misiles.