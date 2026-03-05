Video: así fue como Israel derribó el avión de combate iraní Yak-130

El Ejército israelí difundió imágenes del enfrentamiento en el que un F-35 derribó una aeronave iraní sobre Teherán, en plena escalada militar en Medio Oriente.

Israel difundió el video del momento en que un caza F-35 derribó un avión militar iraní Yak-130 durante un combate aéreo.

Israel difundió el video del momento en que un caza F-35 abatió un avión militar iraní Yak-130 durante un combate aire-aire sobre Teherán. La grabación fue publicada por el Ministerio de Defensa israelí en medio de la escalada militar en Medio Oriente y busca mostrar el alcance de sus operaciones contra objetivos iraníes.

Luego de confirmar que había derribado un avión iraní sobre la capital de la República Islámica, el Ministerio de Defensa israelí publicó el material que muestra el enfrentamiento entre ambas aeronaves. El video fue compartido en redes sociales y exhibe el momento en que el caza israelí impacta al Yak-130.

“Imágenes del histórico derribo de un avión de combate iraní Yak-130 por un avión de combate F-35I ‘Adir’ de la IAF”, escribió Israel en un breve mensaje difundido en la red social X.

El registro audiovisual, según señalaron las autoridades, documenta por primera vez un enfrentamiento de estas características protagonizado por el Ejército de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), en un contexto de creciente tensión militar con Irán.

El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin , aseguró que los lanzamientos desde territorio iraní comenzaron a disminuir a medida que se degradan las capacidades militares del país.

El ritmo de las operaciones también tuvo consecuencias políticas y simbólicas dentro de Irán. De acuerdo con la televisión estatal iraní, la intensidad de los ataques obligó a posponer la ceremonia de duelo por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien murió durante el conflicto.

iran ayatolá Alí Jamenei.jpg El derribo del avión iraní se conoció mientras Irán intenta reorganizar su liderazgo tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

Amenazas cruzadas entre Israel e Irán

La tensión política se profundizó con nuevas advertencias de las autoridades israelíes. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó el miércoles en X que quienquiera que Irán elija como próximo líder supremo será “un objetivo para su eliminación”.

Desde Teherán, en cambio, el jefe del poder judicial iraní, Gholam Hosseini Mohseni Ejehei, respondió con una amenaza dirigida a quienes respalden las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

En un mensaje emitido por la televisión estatal iraní, el funcionario advirtió que quienes apoyen esa campaña están “del lado del enemigo y deben ser tratados con principios revolucionarios e islámicos y de acuerdo con el tiempo de guerra”.

guerra medio oriente La difusión de las imágenes ocurre en un contexto de amenazas cruzadas entre autoridades de Israel e Irán. @NIDAL SOLH

Irán busca reemplazar a su líder supremo

En paralelo a la escalada militar, los dirigentes iraníes trabajan para definir al sucesor de Jameneí, quien gobernó la República Islámica durante 37 años.

La elección del nuevo líder supremo será un proceso excepcional: desde la Revolución Islámica de 1979, solo en una ocasión anterior se había designado a un reemplazante en ese cargo.

Entre los nombres que circulan como posibles candidatos figura Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, aunque el proceso de sucesión continúa abierto mientras el conflicto regional sigue escalando.