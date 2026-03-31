De qué se trata el nuevo Modo Secreto de WhatsApp y cómo activarlo + Seguir en









Conocé el conjunto de herramientas que integran la configuración de privacidad dentro de esta aplicación de mensajería encriptada.

El acceso restringido a los mensajes permite mantener conversaciones con priviacidad exclusiva frente a otros chats. NurPhoto via Getty Images

WhatsApp incorporó nuevas herramientas orientadas a reforzar la privacidad dentro de la aplicación y en este marco aparecieron comentarios de usuarios sobre un supuesto uso indebido de esta función. ¿Es o no es una herramienta?: La realidad es que la plataforma sumó funciones que permiten ocultar conversaciones sin eliminarlas y restringir el acceso a determinados chats.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La función conocida como “modo secreto” no figura con ese nombre dentro de la app, sino que surge de la combinación de varias herramientas disponibles en el servicio de mensajería que, al integrar distintas configuraciones, permite lograr que ciertas conversaciones queden fuera de la vista principal.

Eso llevo a que el uso en conjunto de estas funciones se viralizara en redes sociales y generara discusiones sobre la ética de uso de estas herramientas (ya que muchos usuarios lo asociarion a un uso "útil" en el marco de la infidelidad).

1744469225352-whatsapp-logo-phone-close El bloqueo de chats aparece como el recurso central de este mecanismo ya que la herramienta permite proteger conversaciones específicas mediante autenticación biométrica o código de seguridad (de acuerdo a la capacidad de cada dispositivo para soportar la funcionalidad de la medida que corrobora el acceso).

Esta restricción impide que terceros ingresen sin autorización a los contenidos almacenados y tralada automáticamente el chat protegido a una carpeta oculta. La conversación deja de figurar en la bandeja principal una vez activada la función lo que significa que la visibilidad del chat queda limitada a un espacio privado dentro de la aplicación.

WhatsApp complementa esta opción con otras configuraciones disponibles como es la función del archivo que evita que el chat vuelva a aparecer en pantalla tras recibir actividad o los ajustes sobre las notificaciones donde el usuario puede desactivar alertas o modificar la vista previa de los mensajes para que la información deje de mostrarse en la pantalla bloqueada, lo que suma una capa adicional de privacidad. whatsapp Cómo activarlo paso a paso Estos son los pasos a seguir para poder aplicar la función que permite diferenciar la privacidad de ciertas conversaciones frente al caudal genérico de chats dentro de la misma aplicación: Para poder aplicar estas funciones, el usuario debe ingresar al chat que desea ocultar dentro de la aplicación y seleccionar la conversación específica que quiera proteger para definir el alcance de la configuración. Al continuar se debe tocar el nombre del contacto o del grupo ubicado en la parte superior de la pantalla, así se obtiene acceso a un menú que permite visualizar las opciones disponibles para ese chat (el panel de configuración incluye las herramientas de privacidad). El sistema ofrece la opción “Bloqueo de chat” dentro de ese menú, allí se debe seleccionar esa función para avanzar con la protección y acivar el resguardo del contenido. La aplicación solicita un método de autenticación para continuar. De acuerdo a la tecnología del dispositivo, el usuario puede elegir entre huella digital, reconocimiento facial o un código de acceso para que el sistema valide la identidad antes de aplicar el bloqueo. El chat desaparece de la bandeja principal una vez completado el proceso dado que la conversación queda almacenada en una carpeta oculta dentro de la app. (Al finalizar se pide directamente la verificación previa de identidad para ingresar a la conversación). Para llegar a esos chats, el usuario puede acceder mediante un gesto en la pantalla al deslizar hacia abajo para visualizar los contenidos ocultos -siempre quedando restringido al método de seguridad configurado-.

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