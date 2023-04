El último anuncio de WhatsApp con cambios en la app

En esta función, la aplicación solicita que si el usuario quiere usar su misma cuenta de WhatsApp en otro dispositivo pedirá que se confirme en el anterior teléfono que se realizará esta acción como control de seguridad adicional. Esto tiene como fin que la App pueda avisar en el caso de un intento no autorizado de pasar una cuenta a otro dispositivo.

Verificación de dispositivo

Esta función requerirá más verificaciones a los usuarios para que sus cuentas se encuentren más protegidas ante los hackeos, ya que los atacantes pueden tomar el control de todo el dispositivo e ingresar a WhatsApp. Este agregado no requiere ninguna acción ni pasos adicionales por parte de los usuarios y ayuda a proteger su cuenta y aumentar la seguridad frente a la creciente cantidad de estafas.

Códigos de seguridad automáticos

Esto se puede hacerse manualmente en la pestaña de cifrado debajo de la información del contacto. También, se implementó una función llamada “Transparencia de claves” que permite verificar una conexión segura automáticamente. Esto significa que al hacer clic en la pestaña de cifrado, se podrá verificar de inmediato que la conversación personal sea segura.

Piden usar la App oficial para evitar hackeos

Desde la aplicación lanzaron un comunicado sentenciando a las aplicaciones no oficiales de WhatsApp que se hacen pasar por la App de Meta buscan hackear a los usuarios "Lo que más nos preocupa es la popularidad de los clientes no oficiales de WhatsApp que contienen malware diseñado para este propósito. Estas aplicaciones no oficiales ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, y es por eso que alentamos a todos los usuarios de WhatsApp a usar la aplicación oficial".

"Una vez que el malware está presente en los dispositivos de los usuarios, los atacantes pueden usar el malware para capturar la clave de autenticación y usarla para hacerse pasar por la víctima para enviar spam, estafas, intentos de phishing, etc. a otras víctimas potenciales. La verificación del dispositivo ayudará a WhatsApp a identificar estos escenarios y proteger la cuenta del usuario sin interrupciones", añadieron.