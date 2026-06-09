La Unión Europea le dio una semana a Meta para abrir WhatsApp a competidores de inteligencia artificial

La Comisión Europea le exigió a la empresa de Zuckerberg que permita el acceso gratuito de asistentes de IA rivales a su plataforma de mensajería. Si no cumple antes del martes próximo, podría enfrentar una multa exorbitante.

La UE considera que Meta utiliza el dominio de WhatsApp para bloquear a competidores y afectar la libre competencia en el mercado europeo de inteligencia artificial.

La Comisión Europea le exigió este martes a Meta , la empresa de Mark Zuckerberg , que permita el acceso gratuito de asistentes de Inteligencia Artificial (IA) rivales a su plataforma de mensajería. Si no cumple antes del martes próximo, podría enfrentar una multa cercana a los u$s20.000 millones.

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La decisión apunta directamente contra la empresa de Zuckerberg, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp , a la que Bruselas acusa de utilizar su posición dominante para limitar el acceso de asistentes de IA rivales a la plataforma de mensajería.

Si Meta no cumple antes del martes próximo, la Unión Europea (UE) podría aplicarle una multa de hasta el 10% de sus ingresos globales de 2025, una cifra que rondaría los u$s20.000 millones.

El conflicto se originó el 9 de febrero, cuando la Comisión Europea requirió formalmente a la compañía que permitiera el acceso gratuito de sistemas de inteligencia artificial de terceros a WhatsApp. Según Bruselas, Meta “viola la normativa europea sobre libre competencia excluyendo a asistentes de inteligencia artificial de terceros del acceso a los usuarios de WhatsApp ”.

La Comisión incluso adoptó medidas provisionales para evitar que la empresa siguiera generando “ un daño serio eirreparable” al mercado.

La actualización de WhatsApp Business: el problema

El eje técnico del caso está en una actualización lanzada por Meta el 15 de octubre de 2025 para WhatsApp Business. Según la investigación europea, esa modificación “efectivamente impedía que asistentes de inteligencia artificial de terceros pudieran interactuar con su aplicación”.

Para las autoridades europeas, el problema es estructural: Meta domina el mercado de aplicaciones de comunicación en Europa gracias a WhatsApp y estaría usando esa ventaja para bloquear a competidores en el creciente negocio de la inteligencia artificial.

La investigación concluyó que la compañía “abusa de su posición dominante rechazando el acceso a WhatsApp a otras empresas”, por lo que consideró urgente imponer medidas de protección.

Cuando se conoció la decisión inicial, la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Teresa Ribera, sostuvo que la prioridad es evitar que las grandes tecnológicas utilicen su poder de mercado para obtener ventajas indebidas.

La una multa histórica

La advertencia económica es contundente. Si Meta ignora la orden, los servicios de Competencia de la UE podrían activar una sanción equivalente al 10% de su facturación global del año anterior.

Más allá del impacto financiero, el caso refleja una disputa mucho más amplia: el intento de la Unión Europea de evitar que las plataformas dominantes controlen también el acceso al mercado de inteligencia artificial.

Bruselas busca que WhatsApp funcione como un espacio interoperable, donde distintos asistentes de IA puedan competir en igualdad de condiciones y no queden subordinados al ecosistema de Meta.

La empresa estadounidense, por ahora, no informó públicamente si cumplirá con el requerimiento europeo antes del plazo fijado.