Anthropic lanzó Claude Fable 5, su Inteligencia Artificial más avanzada

El nuevo modelo incorpora mejoras en programación, razonamiento y análisis, además de nuevos mecanismos de seguridad.

La empresa presentó una nueva generación de IA con mayores capacidades y sistemas automáticos para limitar usos peligrosos.

La empresa estadounidense Anthropic anunció el lanzamiento de Claude Fable 5 , un modelo que la empresa define como "el más capaz que puso a disposición del público hasta el momento". El sistema comenzó a estar disponible el 9 de junio y representa el primer integrante de la nueva categoría “Mythos”, que puede utilizarse de manera general.

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La presentación llega apenas semanas después de que Anthropic revelara avances en el desarrollo de modelos considerados significativamente más poderosos que generaciones anteriores. Según la empresa, Claude Fable 5 fue diseñado para resolver tareas complejas durante períodos más largos, mantener contextos extensos y ofrecer mejores resultados en programación, investigación científica, análisis de datos y trabajos de conocimiento avanzado.

La estrategia marca una diferencia respecto de otros lanzamientos recientes dentro del sector, donde el foco suele estar exclusivamente en la potencia del modelo. En este caso, la empresa puso el énfasis tanto en el rendimiento de la Inteligencia Artificial como en los controles diseñados para reducir riesgos.

Anthropic busca posicionar a Claude como una herramienta clave para bancos, gestoras de activos, aseguradoras y fintech.

Claude Fable 5 forma parte de una nueva familia de modelos denominada Mythos , una categoría que Anthropic ubica por encima de la línea Opus, que hasta ahora representaba su tecnología más avanzada.

La empresa sostiene que el sistema alcanza resultados de primer nivel en prácticamente todos los indicadores que utiliza para medir desempeño en Inteligencia Artificial. Entre las áreas donde se destacan las mejoras aparecen la programación, el análisis de información compleja, la resolución de problemas científicos y las tareas de razonamiento prolongado.

De acuerdo con la documentación publicada por la empresa, Fable 5 fue desarrollado para sostener proyectos de larga duración que requieren múltiples pasos de análisis y ejecución. Esto le permite trabajar durante más tiempo sobre un mismo objetivo sin perder contexto ni consistencia.

Anthropic afirma que cuanto más compleja es la tarea, mayor es la diferencia respecto de sus modelos anteriores. Esa mejora se observa especialmente en proyectos técnicos extensos, investigaciones especializadas y desarrollos de software que demandan miles de líneas de código.

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El aspecto más novedoso del lanzamiento no está únicamente en el rendimiento. Anthropic decidió implementar un mecanismo automático que interviene cuando detecta consultas relacionadas con áreas consideradas de alto riesgo. Entre ellas aparecen la ciberseguridad ofensiva, la biología avanzada, la química y algunos procesos vinculados con el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial.

Cuando ocurre una situación de este tipo, Claude Fable 5 deja de responder directamente y deriva la consulta hacia Claude Opus 4.8, una versión anterior considerada más segura para esos escenarios.

Según la empresa, esta medida busca evitar que usuarios malintencionados aprovechen las capacidades avanzadas del modelo para desarrollar herramientas peligrosas o identificar vulnerabilidades.

Anthropic explicó que el sistema fue sometido a pruebas intensivas para verificar que los mecanismos de protección funcionaran correctamente antes de habilitar el acceso público. La empresa indicó que estas limitaciones afectan a menos del 5% de las sesiones promedio.

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Claude Mythos 5: la versión restringida que no estará disponible para todos

Junto con Fable 5, Anthropic también anunció Claude Mythos 5. Ambos sistemas comparten la misma arquitectura base, pero Mythos 5 cuenta con menos restricciones y conserva capacidades avanzadas que no fueron habilitadas para el público general.

El acceso a esta versión estará limitado a organizaciones seleccionadas vinculadas con defensa cibernética, infraestructura crítica y protección tecnológica. El programa se desarrolla a través de una iniciativa llamada Project Glasswing.

La empresa considera que Mythos 5 posee algunas de las capacidades más avanzadas disponibles actualmente en materia de ciberseguridad. Precisamente por ese motivo decidió restringir su distribución.

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Cómo acceder al nuevo modelo y hasta cuándo será gratuito

Anthropic confirmó que Claude Fable 5 ya está disponible para usuarios de los planes Pro, Max, Team y Enterprise. Laempresa decidió ofrecer acceso sin costo adicional hasta el 22 de junio de 2026.

A partir del 23 de junio, el uso del modelo pasará a un esquema basado en créditos de consumo. Sin embargo, la empresa señaló que podría reincorporarlo a los planes tradicionales cuando la capacidad de infraestructura lo permita. Además, Fable 5 está disponible a través de la API oficial de Anthropic y de distintas plataformas empresariales compatibles con sus servicios.

El lanzamiento se produce en un momento de fuerte competencia entre los principales desarrolladores de Inteligencia Artificial. Empresas como OpenAI, Google y xAI continúan acelerando el desarrollo de modelos cada vez más complejos, mientras crece el debate sobre cómo equilibrar innovación, acceso y seguridad.