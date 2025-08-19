OpenAI anunció una versión low cost de ChatGPT: qué funciones ofrece y cuánto cuesta







ChatGPT Go es el plan más económico de OpenAI hasta la fecha, ya comienza a utilizarse en países como la India.

ChatGPT Go es la versión más económica del chatbot de OpenAI, con acceso a GPT-5.

OpenAI sorprendió con el lanzamiento de ChatGPT Go, su plan de suscripción más económico hasta la fecha, que ofrece acceso al modelo GPT-5. La versión low cost inicia su despliegue en India, un mercado clave por su tamaño, y permitirá a los usuarios acceder a funciones avanzadas pagando apenas el equivalente a cinco dólares.

Greg Brockman, cofundador de OpenAI y presidente del grupo, anunció en un tuit que ChatGPT Go se ofrece inicialmente solo en India y requiere un pago aproximado de cinco dólares. La elección de este país no es casual: con más de 800 millones de internautas, India se posiciona como el segundo mayor mercado digital del mundo y servirá como laboratorio de pruebas para esta nueva modalidad de suscripción.

maxresdefault El plan cuesta aproximadamente cinco dólares y comienza a desplegarse en India. El CEO de OpenAI, Sam Altman, visitó India a comienzos de este año y mantuvo reuniones con responsables del Ministerio de Tecnologías de la Información. En ese contexto, destacó que este mercado es fundamental para los próximos lanzamientos del grupo.

ChatGPT Go: funciones y alcance Nick Turley, de OpenAI, detalló en un tuit que los suscriptores de ChatGPT Go tendrán “10 veces más mensajes permitidos, más recursos para generación de imágenes y carga de archivos, sumado al doble de memoria en relación con la variante sin costo”. Estas características no están disponibles en la versión gratuita del chatbot, lo que diferencia a Go de otras opciones.

chat gpt open ai.png Incluye 10 veces más mensajes, más recursos para imágenes y doble memoria respecto a la versión gratuita. Actualmente, OpenAI ofrece también ChatGPT Plus por 20 dólares y ChatGPT Pro por 200 dólares al mes. Con un costo aproximado de cinco dólares, Go se posiciona como la opción más económica para acceder a GPT-5.

El anuncio incluye la indicación de que el lanzamiento es “inicialmente” en India, lo que sugiere que la compañía planea expandir el acceso a más países. Según The Verge, un vocero de OpenAI afirmó que trabajan para “expandir el acceso de Go” a otras regiones próximamente.

