Estados Unidos vuelve a cargar contra la fusión de Microsoft y Activision Blizzard

Un mes atrás, el acuerdo entre ambas compañía se reestructuró para que Activision Blizzard venda sus derechos de juego en la nube a su rival francés Ubisoft. De esta forma, juegos como Call of Duty o Diablo no podrán estar de forma exclusiva en el servicio Xbox Cloud Gaming, y no podrán controlar las condiciones de licencia para los servicios rivales. Ubisoft adquirirá estos derechos de los juegos de Activision para PC y consolas, así como de cualquier juego nuevo que lance en los próximos 15 años.

Microsoft había dicho que creía que su nueva propuesta era "sustancialmente diferente" y que esperaba que fuera revisada por la CMA antes del 18 de octubre. La adquisición fue bloqueada por el regulador de la competencia del Reino Unido, que temía que el gigante informático estadounidense adquiriera demasiado control del incipiente mercado de los juegos en la nube.

El millonario anuncio de Candy Crush Saga: ¿Cuánto ganó desde su lanzamiento?

Candy Crush Saga, el éxito de videojuegos mobile jugado por millones de personas en sus dispositivos, ha alcanzado 20.000 millones de dólares en ingresos desde su lanzamiento en 2012. Lo confirmó la desarrolladora King, y añadió que pronto lanzaría niveles de hasta 15.000 para los jugadores más dedicados. El juego es uno de los activos más preciados en la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

El juego apareció primero en un sitio web, pasó a Facebook y luego a dispositivos móviles, donde despegó y ya se ha descargado 5.000 millones de veces. Candy Crush fue pionero en el modelo "freemium", en el que el juego es gratuito pero los jugadores pueden gastar dinero para mejorar su rendimiento o ver anuncios para ganar movimientos.