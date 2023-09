Microsoft más cerca que nunca de comprar Activision Blizzard: Reino Unido da su aprobación preliminar.

Un mes atrás, el acuerdo entre ambas compañía se reestructuró para que Activision Blizzard venda sus derechos de juego en la nube a su rival francés Ubisoft. De esta forma, juegos como Call of Duty o Diablo no podrán estar de forma exclusiva en el servicio Xbox Cloud Gaming, y no podrán controlar las condiciones de licencia para los servicios rivales. Ubisoft adquirirá estos derechos de los juegos de Activision para PC y consolas, así como de cualquier juego nuevo que lance en los próximos 15 años.