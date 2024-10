Gaming Web3: ¿la nueva era de los videojuegos o una moda pasajera?

Personalmente, creo que hemos pasado la fiebre del play-to-earn, donde la gente solo buscaba juegos web3 para ganar dinero. El gaming web3 está mucho más maduro que antes, pero creo que aún falta que llegue ese gran juego que cautive a los gamers por el juego en sí mismo y ya no por si es web3 o no. La industria de los videojuegos es una de las más grandes del mundo y la tecnología blockchain tiene mucho para aportarle al gaming en general, abriendo las puertas de esta tecnología a más personas. Que un juego web3 se vuelva realmente masivo será un gran paso también para una mayor adopción en términos de activos digitales, ya que esos jugadores que hoy no saben lo que es blockchain tendrán todos su wallet y serán todos dueños de al menos un activo digital a través de ese juego. El camino hacia un juego web3 masivo ya lo están recorriendo títulos como Off The Grid o MATR1X Fire, que fue también lanzado por BingX Launchpool hace poco.