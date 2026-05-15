OpenAI convierte a ChatGPT en asesor financiero: ya permite conectar cuentas bancarias e inversiones

La nueva función por el momento solo está disponible en fase de prueba para suscriptores Pro en EEUU. Permitirá vincular cuentas de Chase, Fidelity, Robinhood, American Express, Schwab y más de 12.000 instituciones.

Archivo. ChatGPT busca capitalizar el mercado de las finanzas personales con su herramienta IA.

OpenAI dio un nuevo paso en su estrategia para convertir a ChatGPT en una plataforma cada vez más integrada a la vida cotidiana de los usuarios. La compañía lanzó este viernes una nueva herramienta de finanzas personales en fase de prueba para los suscriptores Pro en Estados Unidos. La nueva función permite conectar cuentas bancarias, analizar gastos y realizar consultas vinculadas a planificación financiera.

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La función fue desarrollada en asociación con Plaid , una de las principales plataformas de conexión financiera del mercado. A través de ese sistema, los usuarios podrán vincular más de 12.000 instituciones financieras, entre ellas Schwab, Fidelity, Chase, Robinhood, American Express y Capital One. Una vez conectadas las cuentas, ChatGPT genera un panel con información sobre rendimiento de inversiones, consumos, suscripciones activas y próximos pagos. La apuesta de OpenAI apunta a convertir al chatbot en una suerte de asistente financiero impulsado por inteligencia artificial.

La llegada de esta herramienta se produce apenas un mes después de que OpenAI adquiriera al equipo detrás de Hiro , una startup especializada en finanzas personales respaldada por fondos como Ribbit, General Catalyst y Restive. La empresa reconoció que la experiencia del equipo fue clave para acelerar el lanzamiento, aunque no detalló cuánto del producto final fue desarrollado directamente por ellos.

Así es la visualización de la nueva herramienta de ChatGPT.

Los usuarios pueden acceder a la función desde la barra lateral de ChatGPT, dentro de la opción “Finances”, o escribiendo el comando “@Finances, connect my accounts” dentro de una conversación. A partir de ahí, el sistema guía paso a paso el proceso de vinculación mediante Plaid.

OpenAI también adelantó que planea sumar compatibilidad con Intuit, lo que permitiría habilitar funciones más complejas, como calcular el impacto impositivo de la venta de acciones o analizar probabilidades de aprobación de tarjetas de crédito.

ChatGPT, un aliado para las finanzas

Según datos de la compañía, más de 200 millones de usuarios ya realizan consultas financieras en ChatGPT todos los meses. En ese contexto, OpenAI aseguró que su nuevo modelo GPT-5.5 mejoró significativamente la capacidad de razonamiento contextual, un aspecto central para responder preguntas vinculadas al manejo del dinero.

ChatGPT Según datos de la compañía, más de 200 millones de usuarios ya realizan consultas financieras en ChatGPT todos los meses. Freepik

Para entrenar el sistema, la empresa trabajó junto a especialistas del sector financiero y desarrolló benchmarks específicos orientados a mejorar las respuestas sobre finanzas personales.

Entre las consultas que ahora podrá responder el chatbot aparecen ejemplos como: “Siento que estoy gastando más últimamente, ¿cambió algo?” o “Ayudame a construir un plan para comprar una casa en mi zona dentro de cinco años”.

La compañía también puso el foco en la privacidad. Los usuarios podrán eliminar conexiones bancarias desde Configuración > Apps > Finances, mientras que los datos sincronizados serán borrados de ChatGPT dentro de los 30 días posteriores a la desconexión. Además, será posible revisar y eliminar memorias financieras almacenadas por el sistema.

El movimiento refleja una tendencia más amplia dentro del sector de inteligencia artificial. A medida que los chatbots generalistas empiezan a recibir consultas sobre salud, dinero o vida personal, las empresas tecnológicas avanzan hacia herramientas cada vez más especializadas.

En las últimas semanas, tanto OpenAI como Anthropic lanzaron soluciones vinculadas al ámbito sanitario, mientras que Perplexity presentó un producto enfocado en investigación financiera apoyado en su agente Computer.

Por ahora, la nueva herramienta financiera de OpenAI estará disponible únicamente para usuarios Pro en la versión web de ChatGPT y en iOS. La empresa señaló que utilizará el feedback inicial para ajustar el producto antes de expandirlo a los usuarios Plus.