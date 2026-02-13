El videojuego de "John Wick" presentó su primer adelanto con el regreso de Keanu Reeves + Seguir en









El título se encuentra actualmente en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X y PC y cuenta también con la participación del director de la franquicia cinematográfica Chad Stahelski.

Reeves le pone la voz a su personaje en el videojuego.

Saber Interactive y Lionsgate están desarrollando un videojuego basado en la película John Wick con la estrella Keanu Reeves retomando su papel para el título de acción en tercera persona para un solo jugador.

Descrito como un videojuego AAA “adaptado a un público maduro”, el título se encuentra actualmente en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X y PC con la participación del director de la franquicia cinematográfica “John Wick”, Chad Stahelski, y Reeves.

Cómo será el videojuego de John Wick El juego sin título “John Wick” combinará el “estilo de lucha 'gun-fu' incomparable y lleno de adrenalina de John Wick con la reputación probada de Saber de crear experiencias de juego emocionantes que dejan a los jugadores con ganas de más”.

El juego contará con una narrativa original ambientada en la línea temporal de 'John Wick', años antes de la Tarea Imposible. Ampliará la historia de la franquicia durante esa época con personajes familiares que los fans ya conocen y adoran, así como con personajes nuevos y atractivos creados específicamente para esta producción.

Embed - "Untitled John Wick Game" Reveal Trailer “Estoy deseando que los fans se pongan en la piel de John Wick y exploren el mundo multidimensional de The High Table”, declaró Jenefer Brown, presidenta de Productos y Experiencias Globales de Lionsgate. “Estamos colaborando estrechamente con el dedicado equipo de Saber para desarrollar un juego que capture la acción inigualable, las coreografías de lucha que definen la marca, la creación de mundos inmersivos y la autenticidad de las películas”.

“John Wick es uno de los personajes más icónicos de la historia del cine de acción. Es un honor para Saber trabajar junto a Chad, Keanu y el equipo de Lionsgate en una auténtica colaboración para dar vida al mundo de Wick en un juego AAA”, declaró Matthew Karch, director ejecutivo de Saber Interactive. Todavía no hay fecha confirmada de lanzamiento del nuevo videojuego de John Wick.

