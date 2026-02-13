La robótica no es el futuro: es el presente que Argentina no puede postergar

La robótica, nos invita a repensar cómo la automatización está redefiniendo la producción. Para la Argentina, incorporar estas tecnologías no es un lujo, sino una herramienta imprescindible para bajar costos, ganar competitividad e innovar.

La robótica no tiene que ver con un futuro lejano: la automatización robótica ya es una parte central del presente productivo global y se está volviendo una herramienta clave para mejorar la eficiencia, reducir costos y poder innovar en un mundo cada vez más competitivo. La argentina, no está exenta de esta revolución y su producción se ve altamente beneficiada con la incorporación de estas tecnologías.

Hoy, los sistemas robóticos se aplican a muchos sectores: industria manufacturera, logística, agroindustria, minería, salud, energía, servicios y sigue la lista. Desde robots colaborativos, a brazos automatizados, los primeros vehículos autónomos y otros sistemas que permiten a las empresas producir más y mejor, con menos errores, mayor seguridad laboral y procesos más previsibles en el tiempo. En este punto se destaca especialmente la tecnología denominada “manufactura aditiva” (también conocida como ‘impresión 3D’), ahora evolucionando hacia la fabricación de prototipos y piezas de producción de serie, de escala mayor y hechas con diversas materias primas.

Esta innovación está transformando la industria de la manufactura y redefiniendo la manera en que entendemos la producción, ofreciendo beneficios tangibles en materia de costos, tiempos y sostenibilidad ambiental. La aditiva no reemplaza a la industria tradicional: la potencia. Ejemplos claros de esta tecnología:

Estos cambios se dan en un contexto internacional marcado por una creciente competencia, costos en suba y barreras arancelarias y paraarancelarias. Así, recurrir a soluciones robóticas e integrarlas al proceso productivo está dejando de ser una opción para volverse casi una condición de supervivencia para las organizaciones.

Innovación no es sinónimo de desempleo

Por ejemplo, la robótica no elimina empleo de manera automática, sino que transforma tareas, exige desarrollar nuevas competencias y abre oportunidades para generar más valor agregado. Pero para que dicho proceso sea virtuoso se necesita tener políticas públicas, inversión privada y una sólida articulación con el sistema educativo. Así, estimular la robótica también implica promover una mejor capacitación laboral y una cultura de innovación.

En países como Argentina esta discusión es urgente. Sabemos que tenemos una estructura productiva heterogénea, costos elevados, problemas de escala y una economía cíclica. Por eso, la incorporación inteligente de robótica puede marcar diferencias. Automatizar procesos le permite a las empresas ganar productividad, cumplir con estándares internacionales y así acceder a nuevos mercados.

Esto ocurre en un contexto local en el que contamos con talento técnico, universidades de calidad y una base laboral pasible de ser reconvertida para poner estos debates sobre la mesa y pensar cómo podemos pasar del potencial a la implementación y del discurso a las inversiones concretas.

Hay que entender que la robótica, bien utilizada, puede ser una aliada para el crecimiento, la competitividad y el desarrollo sostenible. Ignorar estos procesos puede implicar resignarse y quedarse atrás del nuevo mundo de los negocios.

Tecnólogo y CEO de DOING+, una compañía especializada en robótica y manufactura 3D