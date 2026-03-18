La opción de WhatsApp que despertó alerta entre los usuarios y que es crucial desactivar para evitar estafas + Seguir en









Los expertos en ciberseguridad advierten sobre esta función de WhatsApp que los usuarios deben desactivar.

Es crucial desactivar esta opción de WhatsApp para proteger la ciberseguridad de los usuarios.

Una configuración predeterminada de WhatsApp puede exponer a los usuarios a riesgos de hackeo y fraudes digitales sin que lo adviertan. Los especialistas en ciberseguridad advierten que la descarga automática de archivos, activada por defecto en la aplicación, representa una puerta de entrada para malware, robo de contraseñas y toma de control de cuentas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los atacantes aprovechan esta función para enviar archivos maliciosos que, al descargarse sin autorización, comprometen la seguridad del dispositivo y la privacidad del usuario. Modificar este ajuste es una de las primeras recomendaciones para blindar la cuenta, junto con otras medidas básicas de protección.

whatsapp-logo1.jpg La función de WhatsApp que hay que desactivar para prevenir hackeos La descarga automática de archivos en WhatsApp permite que fotos, videos, audios y documentos se guarden directamente en el dispositivo sin que el usuario deba aprobar cada descarga. Esta comodidad, sin embargo, facilita que archivos infectados con malware ingresen al teléfono sin ser detectados. Un solo archivo malicioso puede robar datos personales, instalar software espía o incluso secuestrar la cuenta de WhatsApp, según alertan los expertos.

El riesgo aumenta en grupos de chat, donde el flujo de contenido es mayor y los usuarios suelen recibir archivos de contactos desconocidos o poco confiables. Los ciberdelincuentes no necesitan explotar fallos complejos: les basta con que la víctima descargue un archivo aparentemente inofensivo para acceder a información sensible, como contraseñas, datos bancarios o conversaciones privadas.

whatsapp-portada-logo.jpg WhatsApp tiene varios trucos que no muchos conocen. El paso a paso para desactivar esta función según tu modelo de celular Desactivar la descarga automática es un proceso sencillo que varía ligeramente según el sistema operativo del dispositivo. Estos son los pasos detallados:

En Android: Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

Seleccionar "Almacenamiento y datos" .

Elegir la opción "Descarga automática de medios" .

Desmarcar todas las casillas (fotos, audios, videos y documentos) o configurar la descarga solo cuando el dispositivo esté conectado a Wi-Fi, aunque lo más seguro es desactivar por completo la opción para cualquier tipo de red. En iPhone (iOS): Abrir WhatsApp y entrar en "Ajustes" (icono de engranaje en la esquina inferior derecha).

Seleccionar "Almacenamiento" .

Tocar "Descarga automática de medios" .

Desactivar la descarga automática para fotos, audios, videos y documentos, o limitarla a conexiones Wi-Fi. whatsapp-logo-foto-portada.png Las recomendaciones de los especialistas para evitar hackeos Además de desactivar la descarga automática, los expertos en ciberseguridad sugieren adoptar medidas complementarias para reforzar la protección de la cuenta: Activar la verificación en dos pasos : Esta función añade una capa extra de seguridad al requerir un código de 6 dígitos cada vez que se intente registrar el número en un nuevo dispositivo. Se habilita en "Ajustes" > "Cuenta" > "Verificación en dos pasos" .

Actualizar WhatsApp regularmente : Las actualizaciones incluyen parches de seguridad que corrigieren vulnerabilidades conocidas. Mantener la app en su última versión reduce el riesgo de ataques.

Evitar compartir códigos de verificación : Los estafadores suelen enviar mensajes falsos solicitando el código de verificación recibido por SMS. Nunca se debe compartir este código , ya que permite a los atacantes tomar control de la cuenta.

Desconfiar de mensajes y enlaces sospechosos : No responder a mensajes de números desconocidos ni hacer clic en enlaces que prometan premios, descuentos o alertas urgentes. Estos suelen ser phishing para robar datos.

Revisar los dispositivos vinculados : En "Ajustes" > "Dispositivos vinculados" , se puede verificar si hay sesiones activas en dispositivos no reconocidos y cerrarlas de inmediato.

Usar contraseñas robustas y administradores de claves: Vincular la cuenta de WhatsApp a un administrador de contraseñas ayuda a generar y almacenar claves seguras. 1744469225352-whatsapp-logo-phone-close La descarga automática de archivos es una de las principales puertas de entrada para ciberataques en WhatsApp, pero desactivarla toma solo unos minutos y reduce significativamente los riesgos. Combinar esta medida con verificación en dos pasos, actualizaciones constantes y precaución al interactuar con mensajes desconocidos transforma a WhatsApp en un entorno mucho más seguro. Los especialistas recuerdan que la seguridad digital no depende solo de la tecnología, sino también de los hábitos de los usuarios. Adoptar estas prácticas básicas puede marcar la diferencia entre proteger los datos personales y caer víctima de estafas o robos de identidad.

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