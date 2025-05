Sebastián Pareja, apuntado por libertarios, niega que haya pagado a militantes en acto de cierre de La Libertad Avanza

Finalmente, las fuentes de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires a las que accedió este medio le aseguraron que la responsabilidad de las acusaciones provienen de otro partido: "No le vamos a dar lugar a este tipo de acusaciones que vienen de un sector de la política que se ve acorralado e intenta instalar en el otro lo que fue por años su manera de accionar". "La política del miedo, del apriete, de las mafias y la violencia no tiene lugar, eso forma parte de la vieja política", concluyeron.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la polémica por los militantes pagos

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, rechazó las acusaciones de clientelismo en su acto de cierre de campaña, luego de que unos jóvenes reclamaran un pago por haber asistido al evento de Parque Mitre.

Al respecto, el vocero aseguró: "La gente sabe que todo eso es armado. No nos importa. No solo que no somos eso sino que lo rechazamos profundamente. Incluso, me voy al extremo, no solo que lo rechazamos y lo aborrecemos, es algo de la vieja política".

Asimismo, agregó: "Hay un video de ellos cambiándose, poniéndose otra remera. Estaba todo armado".

Por otro lado, se despegó de la responsabilidad sobre los hechos de inseguridad, en los que incluso un periodista de La Nación + sufrió el hurto de su celular en plena cobertura, y aseveró que hubo "infiltrados" en el acto.

"Hijos de puta hay en todos lados y quienes se aprovechan de situaciones genuinas también", amplió Adorni en diálogo con la agencia NA.

De cara a las elecciones legislativa de CABA de este domingo 18 de mayo, La Libertad Avanza realizó su cierre de campaña en Recoleta con la presencia de todo el gabinete del Gobierno nacional y de algunas figuras importantes del partido.

Tensión en el acto de La Libertad Avanza en Parque Mitre

Minutos antes de que intervenga Javier Milei, un grupo de personas denunció haber sido estafados por los organizadores del acto. "No ofrecieron $25.000" por trabajar de seguridad, pero no cumplieron. "Nos hicieron perder el tiempo", se quejaron.

El incidente ocurrió en pleno Parque Mitre, a metros del escenario principal donde hablarían el presidente Javier Milei y su vocero y primer candidato a legislador porteño por LLA, Manuel Adorni. En medio de los cánticos de los militantes, un grupo de personas comenzó a forcejear con personal de seguridad del acto.

“Nos vienen a patotear, nos trajeron acá a perder el tiempo, nos ofrecieron plata y no nos quieren pagar", denunció ante un móvil de TN una persona que no se identificó. Antes, un muchacho se quejó por una supuesta estafa. “Nos trajeron por 25 mil pesos”, aseguró, pero al llegar les dijeron que no había plata.