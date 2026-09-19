Loora recauda u$s22 millones y apuesta a la IA para ampliar el acceso al aprendizaje de inglés

La plataforma de aprendizaje de inglés cerró una Serie B liderada por Union Tech Ventures. Ya alcanza a 15 millones de estudiantes a nivel global y a más de 260.000 usuarios en Argentina, donde creció 40% interanual.

La inteligencia artificial gana terreno en la gestión de inversiones y obliga a redefinir el valor del asesor financiero.

La inteligencia artificial vuelve a captar capital para transformar una actividad tradicional: el aprendizaje de idiomas. Loora, una plataforma especializada en enseñar inglés mediante conversaciones personalizadas con IA, recaudó u$s22 millones en una ronda Serie B , con la que elevó a u$s43,25 millones el financiamiento total obtenido desde su lanzamiento en 2021.

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La ronda fue liderada por Union Tech Ventures y contó con la participación de vgames y de los inversores existentes Emerge, Hearst Ventures y QP Ventures. El nuevo capital será destinado a fortalecer los equipos de investigación e ingeniería en inteligencia artificial, acelerar la expansión internacional y ampliar la infraestructura de datos e investigación sobre la que se apoya la plataforma.

La compañía busca avanzar en mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica , además de ampliar el alcance de su herramienta entre empresas e instituciones educativas.

En Argentina, Loora ya cuenta con más de 260.000 usuarios y registra un crecimiento interanual del 40% . El país aparece así como uno de los mercados donde la compañía identifica una demanda concreta por herramientas digitales para mejorar el dominio del inglés.

La apuesta de Loora se apoya en un fenómeno que excede al mercado educativo: el vínculo entre el dominio del inglés y las oportunidades laborales.

Según los datos de los usuarios de la plataforma, el 72% busca aprender inglés para avanzar profesionalmente. La compañía también señala que, en la actualidad, el 95% de la población mundial no tiene al inglés como lengua materna, pero necesita desarrollar competencias en el idioma para mejorar su competitividad en el mercado laboral.

En ese contexto, Loora plantea que el acceso a un tutor humano online puede representar una barrera económica para una parte importante de los estudiantes. De acuerdo con la empresa, una hora de enseñanza puede llegar a costar u$s50, mientras que su propuesta apunta a ofrecer aprendizaje personalizado por alrededor de u$s10 mensuales.

“Si ya hablás inglés, es fácil subestimar cuántas oportunidades vienen con eso. Para millones de personas, la fluidez es la puerta de entrada de mayor importancia: a un ascenso, un mejor empleo, una vacante universitaria o un futuro completamente distinto”, explicó Roy Mor, cofundador y CEO de Loora.

El ejecutivo agregó que actualmente estudiantes de distintos países utilizan la plataforma con ese modelo de acceso. “Eso es lo que este financiamiento nos permitirá escalar”, sostuvo.

La compañía también identifica diferencias territoriales en Argentina. Según los datos citados por Loora a partir del EF English Proficiency Index 2025, Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario muestran un desempeño destacado en el manejo del inglés, mientras que Formosa, Jujuy, La Pampa y Catamarca presentan niveles más bajos.

Para Sylvia Johnson, Head of Learning de Loora, esa brecha también puede abordarse mediante herramientas de inteligencia artificial.

“Las herramientas de formación basadas en IA democratizan el acceso a la educación de calidad y reducen la brecha territorial: cualquier persona, en zonas rurales, ciudades pequeñas o regiones con poca infraestructura educativa, puede capacitarse bajo altos estándares de calidad”, afirmó.

Un tutor de inglés disponible las 24 horas

La propuesta de Loora busca diferenciarse de las aplicaciones tradicionales de idiomas mediante un sistema basado en conversaciones con inteligencia artificial, adaptadas al nivel, los objetivos y los intereses de cada usuario.

La compañía sostiene que los grandes modelos de lenguaje no fueron diseñados específicamente para adquirir un idioma. Por eso, desarrolló una arquitectura propia a partir de cientos de millones de interacciones reales, con el objetivo de seguir el progreso de los estudiantes, adaptar la instrucción y ajustar sus herramientas pedagógicas.

En lugar de limitar el aprendizaje a ejercicios estructurados o contenidos previamente curados, la plataforma propone que los usuarios conversen sobre situaciones y temas vinculados con su vida cotidiana.

Según la empresa, ese mecanismo permite generar mayor continuidad en el aprendizaje y adaptar la experiencia a las necesidades particulares de cada estudiante.

La inteligencia artificial, en este caso, funciona como un tutor disponible en cualquier momento. La personalización y la disponibilidad permanente son dos de los principales argumentos con los que Loora busca ampliar el acceso a la enseñanza del inglés, especialmente en mercados donde el acceso a profesores o instituciones especializadas puede estar condicionado por la ubicación o el costo.

De 15 millones de estudiantes al negocio corporativo

Desde su lanzamiento en 2021, Loora alcanzó más de 15 millones de estudiantes en todo el mundo y registró más de 200 millones de interacciones con su plataforma.

La compañía asegura que sus ingresos se duplicaron durante los últimos 12 meses y que su ARR, o ingresos recurrentes anuales, ya se ubica en decenas de millones de dólares.

El crecimiento también se trasladó al segmento corporativo. Durante el último año, Loora desarrolló desde cero su negocio B2B y actualmente cuenta con acuerdos con más de 100 empresas, gobiernos y universidades de distintos países.

La estrategia combina así dos mercados: el aprendizaje individual y la capacitación de organizaciones que buscan mejorar las competencias lingüísticas de sus empleados, estudiantes o integrantes.

La nueva ronda de inversión apunta precisamente a profundizar esa expansión y a desarrollar la infraestructura necesaria para sostener un producto de inteligencia artificial utilizado a escala global.

Un mercado impulsado por la inteligencia artificial

El desembarco de capital en Loora se produce en un mercado de aprendizaje de idiomas que atraviesa una transformación por la incorporación de herramientas de IA.

Según las estimaciones citadas por la compañía, el mercado global de aprendizaje de idiomas podría alcanzar los u$s649.000 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 22,9%, impulsado en buena medida por las nuevas tecnologías de inteligencia artificial.

En ese escenario, la competencia ya no pasa solamente por ofrecer contenidos educativos, sino por desarrollar sistemas capaces de personalizar el aprendizaje, medir avances y adaptar las experiencias en tiempo real.

“Más de 1.500 millones de personas en el mundo aprenden inglés para impulsar sus carreras y sus vidas”, señaló Roxanne Horesh, directora general de Union Tech Ventures, el fondo que lideró la Serie B.

La ejecutiva destacó que, a partir de su desarrollo tecnológico, Loora busca ofrecer formación personalizada a escala y medir el progreso de cada estudiante. “Hoy ya muestran engagement y resultados consistentes a nivel global”, sostuvo.

Con la nueva inyección de u$s22 millones, la empresa buscará llevar esa propuesta a más mercados y ampliar su llegada a empresas e instituciones. El desafío será convertir la capacidad de la IA para conversar y personalizar contenidos en resultados concretos de aprendizaje y, al mismo tiempo, hacer que esas herramientas sean accesibles para una población cada vez más amplia.

Para una compañía que nació en 2021 y que ya superó los 15 millones de estudiantes, la próxima etapa estará marcada por la expansión internacional, el desarrollo tecnológico y el crecimiento de su negocio corporativo.