La Casa Blanca le negó el acceso a una periodista tras el anuncio de Donald Trump

Se trata de Akayla Gardner, quien se presentó junto con un colega y cuyas credenciales fueron desactivadas. Varios periodistas denunciaron la medida como anticonstitucional.

Se trata de Akayla Gardner, quien se presentó junto con un colega y cuyas credenciales fueron desactivadas.

Luego de que el presidente de EEUU Donald Trump anunciara la prohibición del acceso a la Casa Blanca a los medios de comunicación CNN, Politico y MSNOW, la medida entró rápidamente en vigencia y una primera periodista sufrió las consecuencias del "veto" de la administración republicana.

Se trata de la reportera de MSNOW Akayla Gardner, tras la medida que varios expertos describieron como anticonstitucional. Junto a ella, también sufrió la limitación un colega fotógrafo luego de que ambos se presentaran en la sede presidencial esta mañana.

“El agente me pidió que entregara mi credencial. Dijo que estaba desactivada . Pregunté por qué no podía entrar. Él respondió que la decisión escapaba a su competencia”, declaró Gardner.

Por otro lado, el medio afectado, MS NOW, indicó que emprenderá acciones legales para defender los derechos de sus reporteros mientras el veto responde a una crítica de Trump hacia los medios mencionados tras tildarlos de elaborar fake news. Gardner comentó que mientras a su compañero también se le negó la entrada, una productora de MS NOW “pasó su credencial por el lector y esta funcionó", citó la BBC.

Decenas de periodistas trabajan desde el complejo de la Casa Blanca en cualquier día dado. Así, el canal MSNBC declaró este sábado por la mañana que la cadena “tiene la intención de tomar todas las medidas necesarias" y citó a la "Primera Enmienda y el papel esencial del periodismo independiente en nuestra democracia".

“La Primera Enmienda es clara: una vez que la Casa Blanca permite el acceso a algunos periodistas, no puede vetar a otros simplemente porque no le agrada su cobertura”, indicaron desde medios de EEUU.

Por su parte, el viernes el presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (Reporters Committee for Freedom of the Press) Bruce D. Brown afirmó que “una prohibición de este tipo sería rotundamente inconstitucional”.

“La Primera Enmienda es clara: una vez que la Casa Blanca permite el acceso a algunos periodistas, no puede vetar a otros simplemente porque no le agrada su cobertura”, señaló y describió esto como "un manual de discriminación por motivos de opinión".

Donald Trump le prohibió el ingreso a la Casa Blanca a tres importantes medios de EEUU

En pleno escenario electoral en los EEUU, Donald Trump arremetió una vez más contra la prensa de su país y decidió prohibirle el ingreso a la Casa Blanca a tres medios de comunicación opositores a su gestión, acusándolos de emitir noticias falsas. Advirtió que podrían ser más.

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, vetaré de la Casa Blanca a la cadena de noticias falsas CNN, a MSNOW (¡que hace poco cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y a Politico (¡los beneficiarios de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares —un récord histórico— pagada directamente por el Gobierno de los Estados Unidos bajo el mandato del corrupto Joe Biden para mantenerlos «a flote»! ¡A mí eso me parece corrupción!)", señaló en su cuenta personal de Truth Social

Luego de argumentar que su decisión se basa en la presunta divulgación de "noticias falsas" por parte de esas firmas, concluyó: "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras al cubrir al presidente de los Estados Unidos, a la Administración Trump o a los Estados Unidos de América. Pronto seguirán otros medios de noticias falsas".