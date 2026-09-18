La serie hecha con IA y sin actores que triunfa en el 'prime time' de la televisión china

El relato inspirado en el clásico Viaje al Oeste llegó a la franja de mayor audiencia con costos y tiempos muy alejados del modelo tradicional.

La Inteligencia Artificial ya no se limita a generar imágenes llamativas, videos breves o experimentos que circulan por las redes sociales. En China, la tecnología dio un paso más y llegó a uno de los espacios más exigentes de la industria audiovisual: el horario central de la televisión pero en streaming .

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Allí apareció Beyond Wukong , una ficción de 30 episodios cuyos personajes e imágenes fueron creados mediante sistemas de generación artificial. En su primera emisión, la serie alcanzó una cuota del 1,79% y una audiencia en tiempo real del 0,3384%, según datos de la plataforma de medición Kuyun recogidos por medios chinos. Con esos números, quedó primera entre las cadenas provinciales por satélite durante ese horario.

La historia toma como punto de partida el universo de Viaje al Oeste , uno de los grandes clásicos de la literatura china, escrito durante la dinastía Ming y popularizado por la figura de Sun Wukong, el célebre Rey Mono.

La ficción y las nuevas herramientas digitales abren una etapa de cambios para el entretenimiento.

Beyond Wukong no reproduce directamente aquella historia original. La trama se sitúa aproximadamente mil años después de que Sun Wukong alcanzara la iluminación y sigue a una nueva generación de personajes que emprende un viaje relacionado con la recuperación de las escrituras budistas. El proyecto combina elementos de fantasía, mitología y estética tradicional china.

Lo singular aparece en la manera en que ese universo fue llevado a la pantalla. Los personajes, paisajes, construcciones, vestimentas y escenas de acción fueron generados mediante inteligencia artificial. El proyecto estuvo a cargo de Mango TV y Bojing Culture, con la participación del Centro de Innovación de Contenido AIGC de Mango TV.

Un coste 10 veces inferior: así redujo LumeCreate AIGC la factura audiovisual

Uno de los principales argumentos detrás del proyecto está en los números. Según explicó su director, Li Dongxian, cada episodio tuvo un costo aproximado de 900.000 yuanes, unos 110.000 euros. La cifra representa menos de una décima parte del presupuesto que puede requerir una producción de animación comercial comparable.

Hay un ejemplo todavía más gráfico. Una secuencia de batalla de tres minutos que, mediante técnicas digitales convencionales, podría haber costado entre cuatro y cinco millones de yuanes, fue realizada por un monto estimado de entre 20.000 y 30.000 yuanes mediante este sistema.

Los avances tecnológicos modifican las formas tradicionales de contar historias en la pantalla. Prime Time

La diferencia no termina en el presupuesto. El proyecto pasó de su puesta en marcha a la emisión en algo más de tres meses. Una producción televisiva tradicional puede requerir entre uno y dos años para atravesar las distintas etapas de desarrollo, rodaje, posproducción y aprobación.

LumeCreate AIGC fue una pieza central de este proceso. La plataforma permitió generar los distintos elementos visuales a partir de las decisiones tomadas previamente por el equipo creativo. Los responsables definieron personajes, arquitectura, vestuario, materiales y gamas cromáticas tomando referencias de la pintura tradicional china.

El rol de los humanos en la primera superproducción con Inteligencia Artificial

Casi 100 profesionales participaron en el proyecto, ocupándose de tareas vinculadas con la escritura, dirección, diseño y supervisión. En una producción convencional, buena parte de los recursos humanos y materiales se destinan al rodaje: intérpretes, cámaras, iluminación, vestuario, maquillaje, escenografía, locaciones y equipos técnicos. En este caso, buena parte de esa infraestructura física desaparece y es reemplazada por procesos digitales.

El equipo también contó con especialistas para controlar la fidelidad histórica y cultural de determinados elementos. Mango TV incorporó asesores históricos y tomó como referencia la pintura tradicional china para construir la identidad visual del proyecto.