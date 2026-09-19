Si te confunde la Inteligencia Artificial, prestá atención: cómo darse cuenta si un audio es falso + Agregar ámbito en









Este tipo de material puede imitar una voz con pocos segundos de grabación. Hay señales para sospechar, pero verificar sigue siendo clave.

La compresión de WhatsApp y las llamadas puede ocultar señales que permitirían detectar una voz creada artificialmente. AI Regula Solutions

Escuchar una voz ya no garantiza que sea humana. Las herramientas de Inteligencia Artificial pueden generarlas a partir de muestras de habla y reproducir características suficientes para que el resultado sea difícil de distinguir de una grabación real. Hoy en día, solo hacen falta entre tres y diez segundos de audio para generar una imitación convincente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Muchas herramientas de detección automática pierden precisión cuando el archivo se comprimió por una llamada telefónica o por aplicaciones de mensajería. Por eso, la escucha no alcanza para confirmar que sea verdadero. Hay señales que pueden levantar sospechas, pero cuando el mensaje busca generar urgencia, pedir dinero o conseguir información personal, la comprobación por otro canal es una medida más segura.

Depositphotos ¿Cómo me doy cuenta si un audio fue generado por Inteligencia Artificial? Una primera señal está en la forma de hablar. Las voces sintéticas pueden tener cambios poco naturales en la entonación, pausas extrañas, pronunciaciones que no coinciden con la manera habitual de hablar de esa persona o alteraciones entre una palabra y otra. Se recomienda prestar atención justamente a la calidad del sonido, la modulación, los espacios y el tono.

También conviene comparar el mensaje con la forma en que normalmente se expresa quien supuestamente lo envió. Si un familiar usa ciertas palabras o tiene una forma particular de pronunciar, un cambio repentino puede ser un dato disparador. Sin embargo, ninguna de esas señales permite confirmar al 100% que un audio sea falso. Los sistemas actuales son capaces de producir voces cada vez más naturales y, al mismo tiempo, una grabación real puede tener cortes, ruido, eco o una calidad baja.

La dificultad no es solamente perceptiva. Un estudio de la University College London (UCL) evaluó a 529 personas y encontró que identificaron correctamente el habla sintética en el 73% de los casos. Además, las condiciones del archivo influyen en los sistemas automáticos: la compresión puede eliminar características que los detectores buscan para identificar una manipulación.

Por eso, si un mensaje parece extraño, lo más útil es no tomar una decisión basándose solamente en lo que se escucha. Si alguien dice ser un familiar y pide dinero, por ejemplo, se puede cortar la comunicación y llamar directamente al número de esa persona que ya se tiene guardado. Si se trata de una supuesta declaración de un personaje público, conviene buscar si existe una publicación o entrevista en canales oficiales. La importancia de poder reconocer material artificial El problema no se limita a las estafas. Un audio manipulado también puede usarse para atribuirle a una persona una frase que nunca dijo, modificar el sentido de una declaración o hacer circular información falsa en redes sociales y servicios de mensajería. El contexto es tan importante como el audio. Un mensaje que llega sin explicación, aparece únicamente en WhatsApp o acompaña una situación de urgencia merece una comprobación adicional. Si una persona supuestamente conocida solicita una transferencia, datos bancarios, contraseñas o que se mantenga una conversación en secreto, la prioridad debería ser confirmar su identidad por una vía diferente. Los detectores automáticos pueden servir como una herramienta adicional, pero tampoco deberían tomarse como una prueba definitiva. El rendimiento puede cambiar cuando el sistema recibe grabaciones diferentes de aquellas con las que fue entrenado, mientras que los audios reales suelen llegar con ruido, compresión y otros cambios propios de las comunicaciones del día a día. La verificación externa, entonces, sigue siendo central. Llamar a la persona, consultar una fuente oficial, buscar la declaración completa o comparar el fragmento con una grabación auténtica son pasos que aportan información que el análisis del sonido por sí solo no puede garantizar.

Temas Inteligencia Artificial