Meta apuesta a la energía nuclear y cierra acuerdos por más de 6 GW para alimentar sus centros de datos

La compañìa de Mark Zuckerberg estableció convenidos para capacidad y nuevos reactores. La puesta en marcha se prevé para principios de la década de 2030.

Meta anunció este viernes la firma de tres acuerdos estratégicos para abastecer con energía nuclear a sus centros de datos , en una operación que supera los 6 gigavatios (GW) de capacidad. Los convenios involucraron a dos startups nucleares y a una compañía energética de gran escala que ya opera reactores en Estados Unidos .

Las empresas seleccionadas fueron Oklo , TerraPower y Vistra . Mientras las dos primeras desarrollarán nuevos reactores modulares pequeños (SMR) , Vistra cederá capacidad de centrales nucleares ya existentes.

La energía nuclear se consolidó como una fuente prioritaria para las compañías tecnológicas a medida que crecieron sus ambiciones en inteligencia artificial . La posibilidad de contar con electricidad constante las 24 horas, los siete días de la semana , resultó clave frente a la demanda energética de los centros de datos.

En este contexto, tanto reactores en operación como nuevos proyectos nucleares se beneficiaron de la competencia por suministro energético. Los primeros ofrecieron costos más bajos , aunque con capacidad limitada , mientras que los SMR aparecieron como una apuesta a futuro , basada en la fabricación en serie de reactores más pequeños para reducir costos . El acuerdo con Meta abrió para estas startups la posibilidad de probar ese modelo a gran escala.

Los convenios surgieron a partir de una solicitud de propuestas que Meta lanzó en diciembre de 2024 , con el objetivo de incorporar entre 1 y 4 GW de generación eléctrica a comienzos de la década de 2030 . Una porción significativa de esa energía se integrará a la red PJM Interconnection , que abarca 13 estados del Atlántico Medio y el Medio Oeste y que se vio saturada por la proliferación de centros de datos.

El acuerdo con Vistra, de 20 años de duración, tendrá el efecto más inmediato sobre el consumo energético de Meta. La tecnológica comprará 2,1 GW provenientes de las centrales nucleares Perry y Davis-Besse, ubicadas en Ohio.

Además, como parte del entendimiento, Vistra ampliará la capacidad de esas plantas y también de su central Beaver Valley, en Pensilvania. En conjunto, las mejoras aportarán 433 megavatios adicionales, cuya puesta en marcha se prevé para principios de la década de 2030.

Meta también acordó la compra de 1,2 GW a Oklo, una startup que salió a bolsa en 2023 a través de una SPAC. Según lo pactado, Oklo planea comenzar a inyectar energía a la red en 2030.

La empresa arrastró dificultades para obtener la aprobación de la Nuclear Regulatory Commission para el diseño de su reactor. Si logra cumplir los plazos, los nuevos reactores se construirán en el condado de Pike, también en Ohio.

Cada unidad Aurora Powerhouse produce 75 MW, por lo que Oklo necesitará instalar más de una docena para cubrir el compromiso con Meta.

TerraPower, startup cofundada por Bill Gates, prevé comenzar a suministrar electricidad a Meta en 2032. Su reactor utiliza sodio fundido para transferir energía desde el núcleo hasta el generador, y permite almacenar calor cuando la demanda es baja.

El diseño genera 345 MW de electricidad y se complementa con un sistema de almacenamiento capaz de aportar entre 100 y 500 MW adicionales durante más de cinco horas. La empresa avanzó con mayor fluidez en el proceso regulatorio y trabaja junto a GE Hitachi para construir su primera central en Wyoming.

Los dos primeros reactores destinados a Meta producirán 690 MW, y el contrato otorga a la tecnológica el derecho a adquirir seis unidades adicionales, lo que elevaría el total a 2,8 GW de capacidad nuclear y 1,2 GW de almacenamiento.

Costos, precios y proyecciones

Meta no difundió los términos financieros de los acuerdos. No obstante, las compras a Vistra serán las más económicas, dado que la electricidad proveniente de reactores ya operativos figura entre las más baratas de la red.

En cuanto a los SMR, los costos aún no están definidos. TerraPower estimó que podría reducirlos a entre u$s 50 y u$s 60 por megavatio-hora, mientras que Oklo apuntó a un rango de entre u$s 80 y u$s 130 por megavatio-hora. Estas proyecciones corresponden a plantas maduras, y es probable que las primeras instalaciones resulten más costosas.

Con estos acuerdos, Meta reforzó su estrategia energética a largo plazo y se posicionó como uno de los actores centrales en la reactivación del sector nuclear impulsada por la demanda de la economía digital y la inteligencia artificial.