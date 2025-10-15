SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de octubre 2025 - 21:00

Meta AI introdujo una nueva función con Inteligencia Artificial para editar y compartir videos creativos

Descubrí cómo utilizar la nueva herramienta de esta plataforma con la que podrás crear contenidos y explotar tu creatividad.

Gracias a Vibes, los usuarios de Meta AI podrán compartir sus creaciones y reversionar las de otros.

Depositphotos

La Inteligencia Artificial de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, introdujo una nueva pestaña para crear videos hechos con esta herramienta. Gracias a esto, Meta AI aseguró que este es el primer paso hacia una nueva forma de descubrir, crear y compartir vídeos de IA.

Este no es un simple editor de videos, sino que también es una red social en la que los usuarios pueden compartir sus creaciones para inspirar a otros. Así como con todos los algoritmos, el feed de Vibes se adapta a los gustos de cada usuario, lo que hace que la experiencia sea mucho más personalizada.

Cómo funciona Vibes, el nuevo editor y red social de Meta

Meta IA

Vibes ofrece nuevas herramientas para poder plasmar ideas en un video. Los usuarios podrán optar por crear un contenido propio, desde cero y con prompts, o pueden reutilizar ideas publicadas por otros usuarios, agregarles su toque personal y compartirla con amigos y seguidores.

Así como en los editores con Inteligencia Artificial comunes, Vibes ofrece distintos estilos para crear los videos. Además, los usuarios pueden agregar música y cambiar características del contenido a su antojo, a través de un chat con la herramienta.

Esta nueva herramienta facilita el flujo de la creatividad entre usuarios y artistas. Además, es otra manera de conectar con otras personas y facilita la interacción entre las plataformas de Meta, ya que podrán elegir entre compartirlo en el feed de la misma plataforma, Instagram, Facebook o WhatsApp.

