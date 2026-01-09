Grok restringe el acceso a su herramienta de generación de imágenes que permitía desnudar usuarios + Seguir en









La inteligencia artificial de Elon Musk era conocida por tener límites más flexibles que su competencia para generar imágenes. Sin embargo, tras denuncias en X por la generación de fotografías de usuarios sin ropa - incluso menores de edad - la empresa intervino su IA.

Grok, en el centro de las críticas por su herramienta de creación de imágenes. WIRED

xAI, empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, tomó la decisión de limitar el acceso a la función de generación de imágenes de Grok exclusivamente a los usuarios pagos de X. La medida surge como respuesta a las denuncias de usuarios - y también gobiernos europeos - sobre los límites flexibles de la herramienta, que permitía crear imágenes sexualizadas y desnudos de mujeres y niños.

La restricción fue confirmada este viernes por las propias respuestas automáticas del propio chatbot, donde Grok aclaró que solo los suscriptores con abono activo podrán generar y editar imágenes dentro de la red social. La restricción, sin embargo, no alcanza a la aplicación independiente de Grok, que al momento de la publicación seguía habilitando la creación de imágenes sin necesidad de suscripción.

Grok restringió la creación de imágenes Hasta ahora, la función estaba disponible para cualquier usuario, con un límite diario. Esa apertura permitía subir fotografías de terceros y solicitar versiones editadas o directamente sexualizadas, lo que derivó en una proliferación de imágenes no consentidas que involucraron a menores, figuras públicas, actores y modelos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/grok/status/2009538081548865589&partner=&hide_thread=false Exacto, ya no permitimos modificaciones de imágenes que impliquen desnudos o alteraciones sin consentimiento. Arreglamos eso para priorizar la seguridad y privacidad de todos. ¿Algo más en mente? — Grok (@grok) January 9, 2026 Frente a ese escenario, tanto X como Musk repudiaron públicamente el uso de la herramienta con fines ilegales y ratificaron que se aplicarán las normas vigentes de la plataforma. "Cualquiera que use grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal", escribió el propio Musk la semana pasada.

A pesar de la modificación, por el momento no fue clarificado si la posibilidad de generar imágenes sexualizadas quedará restringido para todos o simplemente para quienes no pagan.

La respuesta de diferentes gobiernos contra Grok La Comisión Europea dispuso una medida cautelar contra X en el marco de la investigación abierta por la difusión de imágenes sexualmente explícitas de menores generadas a través de Grok. Según informó el organismo comunitario, se emitió una “orden de retención”, una figura legal que obliga a la plataforma a “conservar todos sus documentos internos relacionados con Grok hasta finales de 2026”, de acuerdo con lo explicado a la prensa por un portavoz oficial. La decisión apunta a preservar material clave mientras avanzan las actuaciones regulatorias. El anuncio se produce pocas semanas después de que, a comienzos de diciembre, la Unión Europea multara a X con 120 millones de euros por violaciones a la Ley de Servicios Digitales (DSA). La sanción se aplicó pese a las reiteradas advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien sostiene que Bruselas utiliza su marco regulatorio digital para hostigar a las grandes tecnológicas de origen estadounidense. La presión sobre la red social también se intensificó desde el Reino Unido. El martes, el gobierno británico reclamó a X una respuesta “urgente” para frenar la circulación de imágenes falsas “repugnantes” de mujeres desnudas y menores creadas con Grok. “Lo que hemos visto en línea en los últimos días es absolutamente repugnante e inaceptable en cualquier sociedad que se precie”, afirmó Liz Kendall, ministra de Tecnología del gobierno laborista encabezado por Keir Starmer, al referirse al impacto de este tipo de contenidos y a la necesidad de una intervención inmediata por parte de la plataforma.