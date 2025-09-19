Energía nuclear: Argentina es el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al programa estadounidense FIRST







Está asociado con más de 50 países en cinco continentes. Argentina y Estados Unidos copresidirán la próxima conferencia regional de FIRST para países de América Latina y el Caribe en 2026

El programa busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo.

Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al programa estadounidense de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST), anunció este viernes la embajada de EEUU en el país. El anuncio se da luego de que el Gobierno comunicara su intención de privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina S.A, encargada de la operación, comercialización y mantenimiento de las centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Como socio contribuyente, Argentina desempeñará un papel vital en el apoyo a las actividades de FIRST en todo el mundo, como proyectos regionales, giras de estudio sobre SMR, programas de capacitación y otras iniciativas para facilitar el despliegue responsable por parte de los países que consideran esta tecnología", anunció la embajada estadounidense en un comunicado.

"La Argentina se une a un distinguido grupo de socios contribuyentes, incluidos Japón, la República de Corea y Canadá, que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo en especie a las iniciativas de FIRST", resaltaron en el comunicado.

Además, anunciaron que Argentina y Estados Unidos copresidirán la próxima conferencia regional de FIRST para países de América Latina y el Caribe sobre despliegue de SMR que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires en 2026.

Para Estados Unidos, esta asociación resalta "el liderazgo de Argentina en el sector de la energía nuclear y su dedicación a fomentar la cooperación internacional para abordar la seguridad energética".

Qué es el FIRST El FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado, para implementar las responsabilidades bajo la Orden Ejecutiva 14299 sobre el Despliegue de Tecnologías de Reactores Avanzados para la Seguridad Nacional. Está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) del Departamento. El programa busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo. Está asociado con más de 50 países en cinco continentes. Exploran soluciones de energía nuclear civil, incluido el uso de reactores modulares pequeños (SMR), para satisfacer sus necesidades energética, en consonancia con las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).