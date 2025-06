Meta Pool Celebra su 4º aniversario con una propuesta para aumentar el poder de voto hasta 24x

Aquellos que se comprometan por 900 días recibirán un 15x, mientras que quienes apuesten por el compromiso más prolongado, 1440 días, equivalentes a casi cuatro años, recibirán un 24x. Este último nivel estará disponible únicamente en agosto, como parte de la celebración del cuarto aniversario de Meta Pool.

El sistema parte de una fórmula clara: el poder de voto se calcula multiplicando los tokens bloqueados por un factor que equivale a los días bloqueados divididos entre 60.

Por ejemplo, bloquear 100 tokens durante 1440 días equivale a tener 2400 votos, lo que otorga una ventaja sustancial a los usuarios comprometidos, incluso frente a grandes tenedores de corto plazo.

La propuesta está inspirada en principios de gobernanza descentralizada y en la idea de que la lealtad sostenida es una señal de confianza, compromiso y alineación con el futuro del protocolo.

Tal como lo expresó Vitalik Buterin: “La gobernanza descentralizada solo es significativa cuando hay skin in the game.” Meta Pool hace eco de esta filosofía al recompensar la convicción, no la rotación especulativa.

Además del poder de voto aumentado, los usuarios que opten por los bloqueos más largos podrán recibir beneficios adicionales.

Entre ellos, destacan la entrega de NFTs conmemorativos, emitidos por ShardDog, para quienes se comprometan durante cuatro años.

También habrá un concurso de arte para el diseño del NFT, con un premio de 500 USDT, y acceso anticipado a futuras activaciones de gobernanza y campañas estratégicas.

Esta propuesta no implica cambios en la emisión de tokens, sino una redistribución del peso de la gobernanza. Al fomentar un modelo más justo y duradero, Meta Pool reafirma su visión: “Quienes se quedan, deben ser quienes dan forma.”