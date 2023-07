Microsoft gana el juicio contra la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para comprar Activision Blizzard

La jueza Jacquelin Scott Corley detalló sus argumentos para denegar la medida cautelar y establecer que la FTC no presentó argumentos que prueben " un daño a la competencia" sino justamente "lo contrario". Así como las distintas negociaciones que se dieron en casi todos los entes reguladores del mundo, la discusión se reduce en gran parte a la posibilida de que Call of Duty (una de las franquicias más recaudadoras de la historia del gaming) de Activision Blizzard podría volverse un juego exclusivo de Xbox y así dañar a PlayStation de Sony.

"Microsoft se comprometió por escrito, en público y en la corte a mantener Call of Duty en PlayStation por los próximos 10 años en paridad con Xbox. Firmó un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a Switch. Entró en distintos acuerdos nunca antes realizados para que el contenido de Activision llegué a distintos servicios de juego en la nube. La responsabilidad de la Corte en este caso es mínima. Es decidir, en las circunstancias actuales, si la Comisión Federal de Comercio debería bloquear la fusión entre estas compañías. Por las razones explicadas, la Corte resuelve que la FTC no ha demostrado su argumento de que esta fusión en esta industría en específico podría dañar la competencia de manera sustancial. Al contrario, la evidencia apunta a que más usuarios tendrán acceso a Call of Duty y otros contenidos de Activision. Por esto, la medida cautelar es denegada", argumentó la jueza que resolvió sobre la compra.