Nintendo Indie World: cuáles fueron los videojuegos independientes anunciados

Entre lo más destacado de la presentación estuvo la revelación de Blasphemous 2, junto a un tráiler y la confirmación de que llegará antes de fin de año. También llamó la anteción de los fanáticos la salida de un spin-off del popular juego rítmico Crypt of the NecroDancer.

Blasphemous 2 de The Game Kitchen y Team 17: Llamando a todas las almas heridas: vuelvan a seguir a The Penitent One a través de una tierra misteriosa llena de pesadillas en esta secuela del divertido y aterrador paltaformero hack-'n-slash Blasphemous. Explora un mundo oscuro que es fiel al juego original con su combate preciso y plataformeo desafiante, mientras también resulta una mejora sobre el estilo de pixxel art y la cantidad de habilidades a disposición. Con sistemas de progreso, equipamiento personalizable y movimientos expandidos, tu día del juicio te espera más adelante este 2023.

¡Vuelve a seguir a The Penitent One a través de una misteriosa tierra llena de pesadillas cuando Blasphemous 2 de @TheGameKitchen y @Team17 llegue próximamente a #NintendoSwitch!

OXENFREE II: Lost Signals de Night School Studio y Netflix: Cinco años después de OXENFREE, Riley regresa a su hogar en Camena para investigar unas extrañas ondas electromagnéticas. Sintoniza la radio para comunicarte con seres supernaturales y manipular el mundo a tu alrededor. Presta atención al culto de las sombras que quiere abrir un portal que altera la realidad. Mientras explorás el pueblo, usa el nuevo sistema de conversaciones por walkie-talkie para comunicarte con contactos locales. Tus acciones tendrán un impacto en el desarrollo de Riley, sus relaciones y la historia. Llega el 12 de julio.

Rift of the NecroDancer de Tic Toc Games y Brace Yourself Games: En este spin-off de Crypt of the NecroDancer, movete con el ritmo de este juego de combate y música. Los monstruos vienen volando hacía vos así que sincronizate con los comandos en pantalla para patearlos con fuerza. Cada uno tiene distintos patrones de movimiento y pueden llevar muchos golpes para ser vencidos. Vas a alcanzar batallas con jefes que realmente te van a hacer bailar y un minijuego especial para cada una de las cinco historias y personajes. Llega más adelante este año.

The NecroDancer's back in a new rhythm game! Help Cadence repair destructive rifts set to new music when Rift of the NecroDancer from @BYG_Vancouver and @TicTocGames comes to #NintendoSwitch in 2023!

ANIMAL WELL de Shared Memory y Bigmode: En este mundo pixelado y atmosférico, vas a buscar tesoros mientras gradualmente descubrís un ambiente denso. Muchas creaturas interesantes viven aqui, algunas pueden ser hostiles así que estate alerta. Todos los items que encuentres se pueden usar de diversas maneras, cómo para crear vías de escape o que algunas criaturas amigas te ayuden en tu aventura. Hay mucho que descubrir, así que se creativo con tus items y mirá que podés encontrar. Llega más adelante este año.

PlateUp! de It’s happening y Yogscast Games: Creá, decorá y automatizá el restaurante de tus sueños en este roguelite simulador de cocina. El juego donde montones de clientes hambrientos piden comida a velocidades más alla de la luz. Maneja tanto la cocina como el servicio de mesa para mantener felices a los clientes. Al final de cada turno generado aleatoriamente, podés adquirir nueva tecnología como hornos turbo para actualizar tu cocina y hacer tu próxima ronda más exitosa. Podés jugar con hasta tres amigos de manera local u online. Llega en octubre de 2023.

Teslagrad 2 and Teslagrad Remastered de Rain Games y Modus Games: Utilizá poderes electromagnéticos para resolver acertijos basados en física y moverte habilmente a través de escenarios inspirados por la cultura escandinava. Esta tierra es hogar de muchos peligros y aterradoras bestias que te enfrentarán. Dominá el arte de la Teslamancia y derrotalos para descubrir nuevas areas que explorar. Además, podés jugar una versión remasterizada del primer Teslagrad con nuevos gráficos y 10 niveles extra en el Teslagrad Power Pack Edition que incluye ambos juegos y ya está disponible. También se pueden comprar ambos juegos por separado.

Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler’s Pack de Vine y Yacht Club Games: Sumergite en más acertijos de acción roguelite en el DLC gratuito Puzzler's Pack para Shovel Knight Pocket Dungeon. Aventurate con dos nuevos personajes jugables, probá tu proeza en los acertijos con los Quandary Challenges y metete en los confusos pasillos de Castle Quandary. Este DLC no tiene fecha de salida aún.

Cult of the Lamb Relics of the Old Faith de Massive Monster y Devolver Digital: Expandí tus rebaños en esta actualización gratuita de Cult of the Lamb. Docenas de nuevos items, relíquias y enemigos están dispersos por dungeons remixeados, protegidos por nuevas versiones de los cuatro guardian bishops. Lleva tus premios de regreso al culto con nuevos edificios que construir y seguidores que reclutar, además de una nueva aventura destrabable. Una vez que terminés el juego, podés seguir con nuevos modos. Se lanza el próximo 24 de abril.

¡Haz crecer tu rebaño con la actualización gratuita de Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith para #NintendoSwitch que estará disponible el 24 de abril!



Incluye:

• Nuevos objetos

• Mazmorras mezcladas

• Nuevos modos

• ¡Y mucho más!

A Little to the Left Cupboards & Drawers de Max Inferno y Secret Mode: Más acertijos te esperán en este DLC para Cupboard & Drawers. 25 nuevos desafíos mientras explorás el mundo de los pequeños espacios, compartimentos secretos y sorpresas que puedén aparecer en cada estante. Nuevas ilustraciones y encantadores escenarios están incluidos en este DLC que llega en junio.

Crime O’Clock de Bad Seed y Just For Games: No hay tiempo que perder en este juego de acertijos exploración. Tenés más de 40 casos que resolver através del tiempo y el espacio. Hay muchas eras que visitar, desde la edad de piedra hasta el futuro cibernético. En cada era, vas a ver comos e desarollan escenas del crimen en diferentes tiempos y como tomar accion en una era puede cambiar los eventos en otra. A través de viajes en el tiempo, vas a conocer personajes y resolver cada caso mientras tu mapa cambia a medida que destrabás más aventuras. Llega el próximo 30 de junio.

Mineko’s Night Market de Meowza Games y Humble Games: Cómo la adorable Mineko, en esta aventura narrativa con mecánicas de simulador, vas a realizar diversos trabajos, amigarte con los pueblerinos y crear todo tipo de artefactos para el Mercado Nocturno semanal. Hay montones de cosas que hacer, como unirse a desfiles, entrar en carreras de gatos y actuar sobre el escenario. Si tenés ganás de explorar, la isla tiene muchos secretos para descubrir y acertijos que resolver. Llega el 26 de septiembre.

My Time at Sandrock de Pathea Games and PM Studios: A través de una historia cautivadora con docenas de personajes y misiones secundarias, tenés la tarea de restaurar la antigua gloria de la comunidad de un desierto post-apocalítptico en esta secuela de My Time at Portia. Vas a jutnar recursos para construir maquinas y transformar un taller destruido en un centro de trabajo bien ajustado. ¿Por qué no aventurarse en ruinas antiguas y buscar reliquias? ¿O saludar a los locales y hacer nuevos amigos? Este pueblo es popular para los monstruos así que peleá contra ellos en combate mano a mano. Llega durante nuestro invierno.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach de Steel Wool Studios and ScottGames: En la nueva entrada para estos juegos de terror aptos para todo público jugás como Gregory, un joven que queda atrapado durante la noche en el Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Con la ayuda del mismísimo Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a la casí imparable cacería de los personajes reimaginados de Five Nights at Freddy. Ya está disponible.

Shadows Over Loathing de Asymmetric Games LLC: Situado en la década de 1920 dentro del universo de West of Loathing, Shadows Over Loathing es un RPG lleno de tonterías y dibujos de palitos. Aventurate a través de este mundo en blanco y negro donde conviven ranas que hablan, matemática sensible y horrores de eldritch. Podés ocupar distintos roles: desde marchar al ritmo de tus propios malévolos planes como un Agente de Jazz hasta tener la horma del cosmos en tus manos como un Mago de Queso. La versión digital ya está disponible.

Quilts and Cats of Calico de Monster Couch: Crea un tejido perfecto de piezas de fabrica con distintos patrones en esta adaptación del juego de mesa Calico. Situá las piezas en un tablero y cocé los botones para sumar puntos y atraer adorables gatitos. Cada gato tiene su patrón preferido, así que cocelo con estilo para convertirte en un tejedor experto. También podés tomarte el tiempo de personalizar a tus gatos y darles un hermoso look. Tendrá multiplayer local y online así como partidas de rango y desafíos semanales. No se dio una fecha de lanzamiento.