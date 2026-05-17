Quién es Yan Diomandé, la joven promesa que buscará ganar el Mundial 2026 con Costa de Marfil

La gran joya de los Elefantes llega con una enorme responsabilidad a la Copa del Mundo, en la cual buscará lucirse para poder dejar a su país en lo más alto.

La joya de la Bundesliga buscará mostrar su mejor rendimiento en la Copa del Mundo.

La FIFA dio en el clavo con la inclusión de más equipos para el Mundial 2026 , una medida que fue bien recibida por el mundo del fútbol . Más cupos significan más jugadores y muchas más posibilidades para que los futbolistas se luzcan y escriban sus propias historias dentro de la competencia.

Entre quienes llegan sin tanta repercusión, pero podrían convertirse en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo, aparece Yan Diomandé. El delantero sensación de la Bundesliga tendrá la enorme responsabilidad de sostener un legado importante en Costa de Marfil, con uno de los dorsales más pesados en la historia de su país.

Dimoandé es una de las grandes apuestas de Costa de Marfil.

Nacido el 14 de noviembre de 2006 en Abiyán, la capital de su país, este delantero de tan solo 19 años despierta el interés de muchos en el fútbol europeo . Por eso, varios de los clubes más importantes del continente estudian con seriedad la posibilidad de ofertar por su pase una vez que termine el Mundial 2026.

Formado en las inferiores del C.D. Leganés de España, debutó oficialmente el 29 de marzo de 2025, nada menos que contra el Real Madrid, en un encuentro correspondiente a LaLiga. A partir de allí, sumó 10 partidos con el conjunto español, con el que anotó dos goles antes de ser traspasado al Red Bull Leipzig de Alemania.

Los alemanes pagaron una suma superior a los u$s20 millones, obtuvieron la totalidad de su ficha y firmaron un contrato hasta el 30 de junio de 2030. Entre Bundesliga y Copa de Alemania, anotó 13 goles y repartió nueve asistencias en 35 partidos, números que hicieron que fuera observado por Manchester City, París Saint-Germain, Manchester United y Liverpool.

Pero quien quiera quedarse con los servicios de Diomandé deberá pagarle al RB Leipzig una suma superior a los u$s100 millones. Ese valor podría elevarse aún más si consigue una buena actuación en el Mundial 2026, para el que ya fue confirmado en la lista de Costa de Marfil.

Embed - Yan Diomande 2026 World Class Skills, Assists & Goals | HD

La lista definitiva de los Elefantes

Los africanos integrarán el Grupo E, donde también se encuentran Ecuador, Curazao y Alemania. En el país europeo ya señalan a Yan Diomandé como la máxima amenaza de los Elefantes, ya que conocen de sobra cómo se desempeña dentro del campo de juego.

Emerse Faé confirmó 26 jugadores, con el atacante del Leipzig como una fija en su nómina. La gran novedad está en la presencia de Ange-Yoan Bony, quien se nacionalizó marfileño pese a que en el pasado buscó representar a Francia. Sébastien Haller y Martial Godo, pese a la insistencia del público, quedaron como reservas junto a Malick Valcouve, Christopher Operi e Ira Tapé.

lista Costa de Marfil Cuenta de X: @equipenatciv Los africanos confirmaron su nómina para el Mundial 2026. Cuenta de X: @equipenatciv

El fixture de Costa de Marfil para el Mundial 2026

Se sabe de antemano que los africanos no tendrán un camino fácil si buscan llegar a la segunda ronda del Mundial 2026. Diomandé podría ser el encargado de llevar la 9, camiseta que supo usar Didier Drogba, la última gran estrella de los Elefantes que consiguió hacerla respetar en una Copa del Mundo.

Con una zona bastante complicada, Costa de Marfil tendrá duelos muy exigentes e integrará uno de los grupos más difíciles del certamen por la paridad que habrá entre sus rivales.