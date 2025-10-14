Cómo utilizan ChatGPT los argentinos: el informe oficial que publicó OpenAI

La empresa de Sam Altman realizó un estudio donde detalla el uso que se le da a la tecnología en el país. También analiza el impacto que podría tener en la productividad nacional.

ChatGPT publicó un informe respecto al uso que le dan los argentinos.

La empresa OpenAI difundió un estudio titulado “Apertura de oportunidades económicas en Argentina: un primer acercamiento a la productividad impulsada por el ChatGPT ” , donde analizó el crecimiento acelerado del uso de su principal tecnología en el país y el impacto que la inteligencia artificial podría tener en la productividad nacional .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el documento, Argentina se posicionó entre los países latinoamericanos con mayor nivel de adopción y desarrollo vinculado a la IA , impulsada por una comunidad joven, creativa y con una rápida capacidad de adaptación a las nuevas herramientas digitales.

El informe también destacó que la tecnología ChatGPT se consolidó como la innovación de consumo más rápidamente adoptada en la historia , alcanzando 1.000.000 de usuarios en cinco días, 100 millones en dos meses y cerca de 800 millones en la actualidad .

Las provincias donde más creció el uso del ChatGPT.

OpenAI destacó que el ciudadano argentino “es rápido para adaptarse” . Millones de personas ya son usuarios activos semanales (WAU) , con un crecimiento que se triplica cada año , y una proporción significativa de suscripciones pagas , lo que ubica al país entre los cinco primeros de América Latina en ese segmento.

El informe señaló que el ecosistema de desarrolladores locales también atraviesa una expansión sin precedentes. Argentina se ubicó entre los cinco países de la región con mayor crecimiento en el número de profesionales con acceso a la API de OpenAI, que permite construir herramientas basadas en inteligencia artificial.

La empresa destacó que “una ola liderada por jóvenes potencia la curva”, ya que los grupos etarios de 18 a 24 y de 25 a 34 años representan la mayoría de los ingresos semanales al sistema.

Estos usuarios, según el estudio, adoptaron rápidamente la IA y la incorporaron a su trabajo, estudio y proyectos personales.

ChatGPT provincias las provincias que más utilizan el ChatGPT. OpenAI

Cómo usan ChatGPT los argentinos

El estudio identificó tres principales formas de uso entre los argentinos:

Consultas para tareas específicas (13%) : usuarios individuales o equipos emplean ChatGPT para obtener respuestas rápidas y con rigor experto , reduciendo el tiempo de búsqueda en manuales o en la web y mejorando la eficiencia en decisiones cotidianas.

Guías paso a paso (11%) : quienes requieren orientación técnica o administrativa recurren al modelo para seguir procedimientos, crear listas de verificación o recibir instrucciones prácticas , lo que agiliza la adopción de herramientas y la ejecución de tareas.

Tutoría y enseñanza (11%): tanto estudiantes como pymes utilizan el sistema como un tutor personalizado, capaz de explicar conceptos complejos y acelerar el aprendizaje profesional o académico.

En menor medida, aunque con alto impacto económico, se registraron usos vinculados a la creación de imágenes, escritura personal, revisión de textos e ideación creativa, lo que potencia la productividad y el desarrollo de contenidos.

IA y productividad: una oportunidad nacional

El informe subrayó que el uso masivo de ChatGPT abre la puerta a ganancias de productividad a corto plazo. En palabras del documento: “La oportunidad radica en canalizar la rápida adopción para transformarla en mejoras medibles dentro de la provisión de servicios, sectores comerciales y el trabajo diario, convirtiendo la estabilización en un crecimiento sostenido e inclusivo”.

Chat GPT provincias proporción uso

Actualmente, los usuarios de ChatGPT en todo el mundo envían más de 2.500 millones de mensajes diarios, y el uso en contextos laborales creció de forma exponencial.

En Argentina, las cifras confirman esa tendencia: millones de trabajadores, estudiantes y emprendedores utilizan la herramienta en su vida cotidiana para tareas profesionales, educativas y creativas.

La inteligencia artificial como innovación local

El informe destacó que los argentinos “están alimentando activamente al ChatGPT y haciéndolo crecer”. El país se ubicó entre los cinco principales de América Latina en cantidad de desarrolladores que crean agentes en español y ajustes específicos por dominio, adaptados a la terminología, legislación y datos locales.

Estos avances técnicos fortalecen la presencia de Argentina dentro del ecosistema de inteligencia artificial y posicionan al país como exportador de conocimiento tecnológico.

Inteligencia artificial en el sector público

El estudio también mencionó ejemplos concretos de aplicación de la IA en la gestión estatal. En la Ciudad de Buenos Aires, el chatbot Boti procesa alrededor de 2.000.000 de consultas mensuales, lo que permitió reducir la carga de atención del personal en un 50%.

Además, los fiscales porteños utilizan la herramienta PROMETEA, basada en ChatGPT, para redactar resoluciones preliminares, un caso que demuestra cómo la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia del servicio público sin comprometer la seguridad ni la calidad jurídica.

En conclusión, OpenAI consideró que la rápida adopción del ChatGPT en Argentina refleja una oportunidad única para impulsar el crecimiento económico y la productividad nacional.

Con una población joven, una comunidad desarrolladora dinámica y una creciente integración en el sector público, el país se perfila como uno de los polos regionales más prometedores en innovación basada en inteligencia artificial.