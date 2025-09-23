Starlink, la compañía de internet satelital de Elon Musk, ofrece una de las conexiones a la red más veloces del mundo. No obstante, muchos usuarios sufrieron distintos problemas con el servicio debido a caídas frecuentes, por lo que la empresa ofrece distintos consejos para remediarlo.
23 de septiembre 2025 - 14:30
Starlink en Argentina: qué tengo que hacer si mi internet se cae frecuentemente
Descubrí de qué manera podrás arreglar tus problemas de conexión gracias a las recomendaciones de la compañía.
-
Starlink quería avanzar con su telefonía satelital, pero los operadores pusieron un freno
-
Un crucero incorporará internet gratis con Starlink: cuánto costó el acuerdo
Existen distintas razones por las que el internet de esta compañía puede funcionar mal o tener muchas altas y bajas. Entre ellas se encuentran:
- Obstrucciones entre la antena y los satélites.
- Instalación fuera de la dirección del servicio
- Instalación incorrecta de la antena Starlink o mala ubicación del router
- Daños en hardware y cables
- Dispositivos de terceros
Starlink: recomendaciones para mejorar la calidad del internet
Para poder verificar el funcionamiento del internet de Starlink, la compañía recomienda seguir una serie de instrucciones:
- Comprobar alertas en la aplicación de Starlink. Muchas veces, la app notifica a los usuarios si hay alguna interrupción del servicio o si hay algún problema con la antena, por lo que es necesario corroborarlo.
- Reiniciar el router y confirmar si todos los dispositivos fueron afectados por la caída o no. En caso de que solo sea problema de algunos, se deberán acercar al router.
- En caso de que todos los dispositivos fueran afectados, analizar el hardware para encontrar posibles daños. Esto es especialmente importante, ya que un cable cortado, mordido, doblado o atascado en puertas y ventanas puede afectar el funcionamiento del servicio.
- En varias ocasiones, la conexión de hardware externo al servicio de Starlink puede ser el problema. Por ello, también se aconseja desconectarlos y verificar si hay algún cambio en la velocidad.
- Confirmar si la antena fue correctamente instalada, ya sea por su ubicación o su colocación segura. La antena debe obtener una visión completamente despejada y sin interferencias para estar conectada con los satélites. Además, si fue instalado de forma incorrecta y el mástil se balancea, la conexión será menos eficiente.
- En caso de haber realizado todos los pasos anteriores y el problema persista, llegará el momento de contactar al proveedor. Para ello, en la app se deberá pulsar el botón “Comunicarse con el servicio de asistencia” para obtener la atención necesaria.
- Temas
- Starlink
Dejá tu comentario