Las ofertas de Starlink hasta el 31 de mayo

La compañía aplicó rebajas sobre los kits de instalación y también sobre los abonos mensuales de sus planes residenciales.

Un sistema de conectividad satelital a precios accesibles para el mercado nacional.

La empresa Starlink extendió en Argentina las promociones lanzadas durante el Hot Sale y mantendrá descuentos especiales hasta el 31 de mayo . La firma impulsada por Elon Musk busca ampliar la llegada de su servicio de internet satelital en el mercado local . La estrategia comercial apunta a captar usuarios interesados en conexiones de alta velocidad y baja latencia.

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El servicio comenzó a posicionarse como una alternativa frente a proveedores tradicionales de fibra óptica. La expansión del sistema también busca reducir las dificultades de conectividad en distintas regiones del país. La compañía mantendrá descuentos de hasta el 50% en abonos mensuales durante los primeros meses del servicio. La promoción también incluye una rebaja del 15% en los equipos de instalación.

La oferta vigente contempla el kit con antena parabólica autogestionable y router. La reducción del precio inicial busca disminuir el costo de ingreso al sistema de internet satelital. Los consumidores pueden comprar los equipos mediante canales oficiales y distribuidores autorizados. Las promociones se encuentran disponibles en plataformas y cadenas comerciales habilitadas.

Starlink ofrece distintas alternativas según el nivel de consumo y la cantidad de dispositivos conectados. Los planes residenciales presentan diferencias en velocidad, prioridad de datos y rendimiento en horarios de alta demanda.

La compañía aplicará esos descuentos durante los primeros tres meses del servicio en áreas seleccionadas. La bonificación forma parte de la campaña comercial vinculada al Hot Sale. La tecnología de Starlink también permitirá conectar celulares directamente con satélites cuando el dispositivo no tenga señal de redes móviles tradicionales.

Residencial

El plan Residencial está orientado a usuarios domésticos que requieren una conexión rápida y estable. El servicio apunta a hogares con alta demanda de internet. La modalidad resulta adecuada para familias numerosas, teletrabajadores, gamers y consumidores intensivos de contenido online.

Las características del plan son las siguientes:

precio mensual habitual: $65.000

precio promocional por Hot Sale: $32.500 durante los primeros tres meses

datos ilimitados con máxima prioridad en la red

velocidad de descarga entre 100 y 270 Mbps

velocidad de subida entre 20 y 40 Mbps

latencia entre 20 y 40 ms

El servicio permite actividades que requieren gran estabilidad de conexión. La empresa recomienda este plan para streaming en 4K, gaming competitivo, videollamadas constantes y hogares con múltiples usuarios conectados al mismo tiempo.

Movil

El plan Residencial Lite está pensado para usuarios con un consumo menos intensivo. La modalidad ofrece una alternativa más económica dentro del catálogo de Starlink. La propuesta se adapta a hogares pequeños o personas con un uso ocasional de internet. El rendimiento puede variar durante horarios de alta demanda debido a la menor prioridad en la red.

Las condiciones del servicio incluyen:

precio mensual habitual: $45.000

precio promocional por Hot Sale: $22.500 durante los primeros tres meses

datos ilimitados con prioridad reducida

velocidad de descarga entre 45 y 130 Mbps

velocidad de subida y latencia inferiores al plan Residencial

El servicio resulta apropiado para navegación básica, redes sociales, streaming estándar y videollamadas ocasionales. La compañía mantiene la promoción vigente hasta el cierre de mayo en zonas determinadas del país. Los descuentos permiten acceder a internet satelital con costos iniciales más bajos tanto en equipos como en abonos mensuales.