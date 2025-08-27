Starlink, la empresa de internet de Elon Musk, anunció descuentos especiales en la compra y contratación de uno de sus servicios de conexión. Se trata del Plan Residencial, que está destinado para instalarse en hogares y ofrece menores costos tanto en el hardware como en los datos de la red.
Starlink ofrece descuentos en uno de sus planes de conexión durante el primer año de uso: cómo acceder
La empresa de internet incorporó promociones para aquellos nuevos usuarios que contraten el servicio durante los próximos días.
-
Período de prueba de Starlink: lo que debes saber sobre la devolución en 30 días en Argentina
-
Cambios en Starlink: Musk introduce el "modo espera" en sus subscripciones
Además del servicio mencionado, Starlink también ofrece el Plan Itinerante, utilizado para obtener conexión durante los viajes y traslados. Para este hay un descuento solamente en el kit de hardware de tamaño estándar, que actualmente tiene un valor de $249.999.
Starlink: de qué trata el Plan Residencial
Los Planes Residenciales de Starlink están destinados específicamente para instalarse en casas y establecimientos fijos. En Argentina se puede contratar el servicio Residencial original o el Lite, que ofrece una menor cantidad de datos y es recomendado para hogares más pequeños con poco uso de internet.
Con este plan, los nuevos usuarios pueden acceder a descuentos en el kit completo solamente durante el primer año para una sola línea de servicio. Una vez finalizado el plazo, este volverá a su valor original, pero en caso de cambiar o cancelar el plan, el beneficio se perderá.
Precios con descuento del Plan Residencial de Starlink
Con los nuevos descuentos otorgados por Starlink, estos son los costos del servicio de internet y del hardware para el Plan Residencial:
- Plan Residencial: $45.000 (precio anterior: $56.100)
- Plan Residencial Lite:$34.000 (precio anterior: $38.000)
- Hardware Estándar: $249.999 (precio anterior: $499.999)
- Hardware Mini: $189.000
- Router en malla (opcional): $175.000
Dejá tu comentario