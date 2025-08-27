Starlink ofrece descuentos en uno de sus planes de conexión durante el primer año de uso: cómo acceder







La empresa de internet incorporó promociones para aquellos nuevos usuarios que contraten el servicio durante los próximos días.

Quienes contraten alguno de los Planes Residenciales de Starlink tendrán acceso a un descuento exclusivo. Biblioteca ámbito.

Starlink, la empresa de internet de Elon Musk, anunció descuentos especiales en la compra y contratación de uno de sus servicios de conexión. Se trata del Plan Residencial, que está destinado para instalarse en hogares y ofrece menores costos tanto en el hardware como en los datos de la red.

Además del servicio mencionado, Starlink también ofrece el Plan Itinerante, utilizado para obtener conexión durante los viajes y traslados. Para este hay un descuento solamente en el kit de hardware de tamaño estándar, que actualmente tiene un valor de $249.999.

Starlink: de qué trata el Plan Residencial Starlink Residencial.jpg

Los Planes Residenciales de Starlink están destinados específicamente para instalarse en casas y establecimientos fijos. En Argentina se puede contratar el servicio Residencial original o el Lite, que ofrece una menor cantidad de datos y es recomendado para hogares más pequeños con poco uso de internet.

Con este plan, los nuevos usuarios pueden acceder a descuentos en el kit completo solamente durante el primer año para una sola línea de servicio. Una vez finalizado el plazo, este volverá a su valor original, pero en caso de cambiar o cancelar el plan, el beneficio se perderá.

Precios con descuento del Plan Residencial de Starlink celulares starlink.webp Con los nuevos descuentos otorgados por Starlink, estos son los costos del servicio de internet y del hardware para el Plan Residencial: Plan Residencial: $45.000 (precio anterior: $56.100 )

(precio anterior: ) Plan Residencial Lite: $34.000 (precio anterior: $38.000 )

(precio anterior: ) Hardware Estándar: $249.999 (precio anterior: $499.999 )

(precio anterior: ) Hardware Mini: $189.000

Router en malla (opcional): $175.000