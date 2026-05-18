El petróleo vuelve a los u$s110 y Wall Street adelanta caídas por nuevos ataques en Medio Oriente

Nuevos ataques en Medio Oriente dispararon los rendimientos de los bonos soberanos y el precio del petróleo. Por su parte, los futuros de Wall Street caen, al igual que los índices europeos. En Asia, las principales plazas cerraron a la baja.

El precio del petróleo se acerca a los u$s110, mientras Wall Street se prepara para caídas ante la escalada de tensión en Medio Oriente.

Los principales índices de Wall Street adelantan caídas en la preapertura de este lunes, luego de que los nuevos ataques en el Golfo Pérsico volvieran a poner en vilo a los mercados, disparando el precio del petróleo por encima de los u$s110, reavivando las preocupaciones de un impacto inflacionario a nivel global en una semana en la que la racha alcista del sector tecnológico se pondrá a prueba con los resultados de Nvidia .

Un ataque con drones provocó un incendio en una central nuclear en los Emiratos Árabes Unidos , mientras que Arabia Saudí informó de la interceptación de tres drones, al tiempo que el presidente estadounidense, Donald Trump , advirtió de que Irán debe actuar "rápidamente" para llegar a un acuerdo de paz .

Los ministros de finanzas del G7 tienen previsto reunirse en París este lunes para debatir sobre el estrecho de Ormuz y el suministro de materias primas esenciales, aunque las diferencias geopolíticas amenazan con poner a prueba la cohesión del grupo.

En este contexto, el crudo Brent sube 1,16% hasta u$s110,50 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza 1,3%, hasta los u$s102,32 el barril.

Por su parte, en los mercados de bonos globales la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años tocó su máximo de 15 meses , mientras que la de los bonos japoneses a 10 años alcanzó un máximo no visto desde 1996 y la de los alemanes llegó su mayor nivel en 15 años .

mercados-wall-street-acciones-bolsas-inversiones-finanzas El boom de la IA se pondrá a prueba con los resultados de Nvidia que se publicarán el miércoles. Reuters

Las claves en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,41% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,36%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,65% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Dominion Energy (+12%), ServiceNow (+5%) y News Corp A (+4%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Regeneron Pharma (-11%), Enphase Energy (-3,6%) y UnitedHealth (-3,6%).

El boom de la IA se pondrá a prueba con los resultados de Nvidia que se publicarán el miércoles, la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo. También se esperan esta semana los resultados de una serie de minoristas liderados por Walmart, que ofrecerán una idea de cómo les está yendo a los consumidores norteamericanos con los altos precios de la energía.

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,25%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,14% y el CAC francés baja 0,20%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,68%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,11%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,09%. Mientras, el Kospi surcoreano avanzó 0,31% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,08%.