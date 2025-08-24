Cambios en Starlink: Elon Musk introduce el "modo espera" en sus subscripciones







Starlink agrega un costo para conservar el servicio, por lo que ya no se suspende, sino que se entra en modo espera.

El nuevo "modo espera" que starlink ofrece para los que deseen pausar el servicio sin darlo de baja.

Starlink es un servicio de internet satelital que ofrece la empresa Space X de Elon Musk. Recientemente, incorporó un nuevo sistema que cambia las reglas del juego. Hasta el momento, el usuario podía pausar el servicio y volverlos a activar fácilmente. Con la pausa uno podía avisar que quería pausar el suministro y se cortaba al terminar el plazo cubierto por la suscripción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Era como reservar el lugar para prenderla en otro momento, la antena queda activa y siguen llegando actualizaciones, por ejemplo. Pero este sistema no logró funcionarle al magnate por lo que incorporó uno nuevo para cambiar totalmente la funcionalidad. Por esto, se incorporó el sistema "stand by mode".

starlink-pausa-800x640 Qué es el "modo espera" El modo espera o “stand by mode” es una nueva función implementada en el servicio de internet satelital Starlink que, básicamente, permite “reservar” tu lugar dentro de la red. Sin embargo, esta reserva no es gratuita: ahora los usuarios deberán abonar un costo extra para mantener esa disponibilidad.

Este cambio impactará sobre todo a quienes cuentan con planes residenciales y utilizan sus propiedades de manera estacional, como sucede con las casas de veraneo en la Costa Atlántica u otros destinos turísticos. En estos casos, cuando la propiedad queda desocupada durante varios meses, el usuario enfrentará un dilema: pagar el adicional para mantener su lugar en la red o arriesgarse a perder la disponibilidad, lo cual podría significar complicaciones al intentar reactivar el servicio en temporada alta.

Lo interesante es que el modo espera no solo asegura la reserva del lugar, sino que también garantiza que la antena continúe activa. Esto se logra manteniendo una conexión mínima que permite recibir actualizaciones de software, correcciones de seguridad y mejoras técnicas. De esta manera, cuando el usuario vuelva a activar el servicio completo, el sistema estará actualizado y listo para funcionar de inmediato, sin necesidad de largos procesos de reinstalación o reconfiguración.

A modo de resumen, el stand by mode funciona como una especie de “suscripción reducida” que asegura continuidad técnica y disponibilidad en la red, pero a cambio de un pago mensual extra. Para usuarios frecuentes tal vez no represente un cambio significativo, pero para quienes utilizan internet satelital de forma temporal o estacional, esta modificación podría encarecer la experiencia y obligarlos a repensar la manera en que gestionan el servicio.

Temas Starlink

Internet