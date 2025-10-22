Starlink en rebaja: cuáles son los costos de sus planes en Argentina en octubre 2025







Descubrí cuáles son los precios del hardware y los datos de conexión con los descuentos vigentes este mes.

Starlink ofrece conexión a internet satelital, gracias a las antenas incluidas en el hardware.

Starlink es una empresa con una de las conexiones a internet más veloces del mundo gracias a la comunicación con sus satélites. Este mes, la compañía de Elon Musk incorporó rebajas en los costos de algunos de sus productos para poder contratar su servicio de conexión a menor precio.

El descuento podrá observarse en el kit de hardware mini, que tiene un tamaño mucho más reducido que el original, y en un plan de datos para el Plan Itinerante. Este se aplica directamente cuando los usuarios realizan la compra a través de la página web oficial de la empresa.

Starlink en Argentina: planes disponibles en octubre 2025 starlink 2.jpg Starlink ofrece dos planes de conexión en todo el mundo. Por un lado, está el Plan Residencial, diseñado para colocarse en hogares y establecimientos fijos. Los usuarios pueden optar por el plan de datos normal o el Residencial Lite, que es ideal para hogares pequeños o de poco uso de internet.

Por otra parte, está el Plan Itinerante, creado para llevar a todos lados. Normalmente se utiliza en caso de viajes, campamentos y salidas en bote, ya que cuenta con una antena portátil que ofrece conexión satelital desde cualquier parte de la región, incluso en las rutas. De esta manera, se podrá trabajar o disfrutar de medios de entretenimiento en traslados de larga duración.

Costos de Starlink en Argentina en octubre 2025 starlink.webp El Plan Residencial de Starlink tiene un costo de $56.100 al mes, mientras que la versión Lite equivale a $38.000. Por otro lado, el hardware de tamaño estándar cuesta $499.999, mientras que el mini, gracias a la rebaja, vale $151.600. A estos valores se les debe sumar el costo de envío, que es de $24.400 y la adición el router en malla Gen 3, que tiene un costo de $175.000.

Por otra parte, en el caso del Plan Itinerante, la obtención de datos ilimitados tiene un costo de $61.250, mientras que solo 50 gigabytes de datos equivalen a $44.100 con los descuentos. Al igual que en el plan anterior, el hardware estándar cuesta $499.999, mientras que el mini está $151.600.

