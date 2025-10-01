Starlink confirmó cuáles son los celulares compatibles con el servicio en Argentina

Conocé los modelos que recibirán el internet satelital de esta compañía y otros planes de conexión que ofrece.

La empresa de internet de Elon Musk , Starlink , anunció la llegada de un nuevo servicio a Argentina para poder obtener conexión en todos lados. Con este, los usuarios podrán obtener internet en sus celulares, pero solo estará disponible para algunos modelos a partir de hoy.

Starlink se asoció con T-Mobile para crear T-Satellite , un servicio a través del que los usuarios podrán acceder a internet satelital directamente desde los celulares. Gracias a este, los usuarios podrán enviar mensajes de texto , MMS y aprovechar sus datos para conectarse a la red.

Desde el iPhone 13 hasta el 17 , que es el último lanzamiento de Apple, ofrecerán la posibilidad de enviar mensajes de texto . Por otro lado, se espera que en futuras actualizaciones los datos y las funciones MMS .

Motorola

La empresa incorporó T-Satellite en sus modelos 2025 para mensajes de texto y MMS. Entre estos destacan el Moto Edge, Moto G 5G y G Power 5G; mientras que los de la serie Razr ofrecerán datos de conexión a futuro.

Google

Los modelos de Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y Pixel X Fold soportarán texto, MMS, y datos de este servicio. Por otro lado, los Google Pixel 9 y 9 Pro ya incorporaron MMS y texto, pero se agregarán los datos a partir de este mes.

Planes vigentes de Starlink en Argentina

Starlink celulares.jpg X

En Argentina, los usuarios pueden acceder a dos tipos de planes de conexión, a los que se podrá acceder en octubre con un descuento especial. En primer lugar se encuentra el Plan Residencial, diseñado para instalar en hogares y establecimientos fijos.

El plan de datos tiene un costo de $56.100, mientras que la versión Lite, con menor cantidad de datos, equivale a $38.000. Por otro lado, el hardware de tamaño estándar cuesta $499.999, mientras que el mini, con los descuentos mencionados, está en $151.600. A estos valores se les debe sumar el costo de envío, que es de $24.400 y la adición el router en malla Gen 3, que tiene un costo de $175.000.

Por otra parte está Plan Itinerante, que fue diseñado para mantenerse conectado durante ajíes y traslados gracias a su antena portátil. La obtención de datos ilimitados tiene un costo de $87.500, mientras que solo 50 gigabytes de datos equivalen a $44.100 con el descuento. Al igual que en el plan anterior, el hardware estándar cuesta $499.999, mientras que el mini está $151.600 y el envío también tiene el mismo precio.