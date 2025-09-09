Todas las novedades de iOS 26, el novedoso sistema operativo de Apple

Junto con la llegada de los nuevos Iphone 17, 17 Pro y 17 Pro Max y el Iphone Air , el próximo 15 de septiembre llega gratis : iOS 26 , una actualización que promete y mucho. Apple ya compartió sus notas de lanzamiento completas para iOS 26. El lanzamiento ofrece un nuevo diseño sorprendente, potentes capacidades de Apple Intelligence , nuevas formas de mantenerse conectado en las aplicaciones Teléfono y Mensajes, y novedades en CarPlay, Apple Music, Maps y Wallet .

En primer lugar, para el nuevo diseño está fabricado con Liquid Glass , un nuevo material translúcido que refleja y refracta su entorno, enfocando el contenido y ofreciendo un nuevo nivel de dinamismo en los controles. Este diseño renovado se extiende a la pantalla de inicio y a la pantalla de bloqueo, haciéndolas más personales y expresivas que nunca. También introduce nuevas opciones de personalización para los iconos de las apps, incluyendo una impresionante apariencia transparente.

El tiempo adaptable en la pantalla de bloqueo cambia de tamaño de forma fluida al espacio disponible, complementando los sujetos de tus fotos y ajustándose a medida que aparecen las notificaciones y las actividades en vivo. A su vez, las escenas espaciales permiten agregar un nuevo efecto 3D a tus fondos de pantalla fotográficos, dándoles vida cuando mueves tu iPhone.

Los íconos de las aplicaciones también se renuevan con Liquid Glass, y ahora existen más formas de personalizarlos gracias a apariencias claras u oscuras actualizadas, nuevos íconos teñidos de color y una nueva apariencia clara que potencia la estética general del sistema. Por último, la carátula animada del álbum hace que la reproducción de música sea más inmersiva, con animaciones diseñadas por artistas que se muestran a pantalla completa en los álbumes compatibles.

Actualizaciones de Apple Music, Mapas y Wallet (Billetera), y otros

En Apple Music, la traducción de letras ayuda a los usuarios a comprender la letra de sus canciones favoritas, mientras que la Pronunciación de Letras permite que todos canten juntos, sin importar el idioma. AutoMix usa inteligencia para pasar de una canción a otra como un DJ, usando estiramiento de tiempo y sincronización de ritmo para pasar de una canción a otra sin problemas.

Por otro lado, las tarjetas de embarque actualizadas te brindan más acceso a información oportuna y relevante sobre vuelos y aeropuertos, así como acceso rápido a las funciones de la aplicación de la aerolínea. Además, el seguimiento de pedidos (beta) utiliza Apple Intelligence para encontrar correos electrónicos enviados por comerciantes o transportistas y reúne los detalles completos de tu pedido, notificaciones de progreso y más en un solo lugar en la app Wallet.

Entre las demás novedades, destaca Vista previa, una nueva aplicación en iPhone dedicada a ver y editar archivos PDF, que incluye potentes funciones como Autocompletar, un escáner de documentos y opciones de exportación. También se suma el selector de entrada de audio en el Centro de control, que facilita la elección del micrófono adecuado para cada aplicación, incluso en la web. A esto se añade el tiempo estimado de carga, que te permite saber cuánto tardará en completarse la batería de tu iPhone.

En el ámbito de la salud y la actividad física, la aplicación Salud ahora permite registrar la presión arterial, enviar recordatorios para tomar la medición con un brazalete de terceros y generar un informe en PDF para el proveedor de atención médica. A su vez, la nueva pestaña Entrenamiento en la aplicación Fitness ofrece un seguimiento más completo de métricas como ritmo y distancia, con la posibilidad de ampliar datos si se utiliza un monitor de frecuencia cardíaca compatible como los AirPods Pro 3. Y para quienes cuentan con un Apple Watch, la experiencia se potencia con la pantalla más grande y la opción de crear entrenamientos personalizados.