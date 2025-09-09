Cómo será el nuevo iPhone17, el modelo revolucionario de Apple

Este modelo es superador por la calidad de su pantalla. También guarda características con su antecesor y contará con cuatro variedades: 17, 17 Pro, 17 Pro Max y 17 Air.

La estrella de este modelo es la pantalla de 6,3 pulgadas, es decir de 120 hz.

El lanzamiento del nuevo iPhone 17 es todo un acontecimiento en cuanto a características y funcionalidades de este producto de Apple . El mismo tendrá nuevas funcionalidades y contaría con cuatro variedades: 17, 17 Pro, 17 Pro Max y 17 Air.

La característica estrella de este producto es una pantalla con 120 Hz: la misma crece hasta las 6,3 pulgadas y contará con ProMotion . Pero las mejoras no quedan ahí: tendrá el nuevo chip A19 y mejoras en las cámaras que te vamos a detallar a continuación.

El iPhone 17 mantiene la esencia del iPhone 16 con el mismo diseño vertical en forma de píldora, diferenciándose así de sus otros "hermanos", iPhone 17 Air y Pro, que estrenarán el nuevo diseño horizontal.

Además vendrá en colores: junto a los clásicos negro y blanco , se sumarán las opciones en azul claro, verde y morado . Su material sigue siendo aluminio y con cristal completo en la parte trasera, con acabado mate antihuellas.

Este modelo simboliza un salto para el celular de Apple. A saber, estas son las características que ofrece:

Pantalla de 6,3 pulgadas: el iPhone 17 iguala por primera vez el tamaño del iPhone 16 Pro con marcos más finos.

Llegan el ProMotion con 120 Hz.

No se tiene Always On Display: es decir que la pantalla no estará siempre activa. Eso parece que quedaría para los modelos Pro.

Debut del chip A19 fabricado en 3 nanómetros, un proceso que ya alcanza su tercera generación y que ofrece un mejor rendimiento y eficiencia energética.

Respecto a la memoria RAM, aunque Apple no lo confirma en el evento y habrá que verificarlo en los días posteriores, se rumorea que el iPhone 17 será el único que incorpore 8 GB, mientras que el resto de dispositivos sí que suba a los 12 GB de RAM.

Mejoras en las cámaras del iPhone 17

La principal mejora llega en la cámara frontal: el sensor quedó actualizado a 24 megapíxeles con Center Stage, sobre todo para selfies y videollamadas. Esto significa el doble de resolución respecto a los 12 megapíxeles del iPhone 16.

Además, con Center Stage o Encuadre centrado, la cámara "seguirá" el movimiento, por ej si se posa sobre un trípode. Otra sorpresa es un sensor de 48 megapíxeles, la misma mejora que el año pasado llegó al iPhone 16 Pro y que ahora baja al modelo estándar.

Apple anuncia el iPhone 17: lanzamiento, cómo ver el evento y los detalles del nuevo celular

Apple anunciará el lanzamiento de la última versión de su icónico celular, el iPhone 17, Apple Watch y sus AirPods en el tradicional evento anual de hardware que opera, para los fanáticos de la marca, como el más importante del año.

La expectativa este 2025 es grande: la firma sabe que sobre los nuevos modelos recaerá la responsabilidad de levantar las ventas luego de un año con una drástica caída y el fortalecimiento de la competencia.

De hecho, las acciones de Apple cayeron alrededor de un 2,5% en lo que va del año. Ante este escenario, el gigante creado por Steve Jobs aún cuando mantuvo como lo hace habitualmente bajo reserva los detalles del lanzamiento para aumentar la expectativa, saldrá a la cancha con un iPhone 17 que no solo sumará colores en su carcaza sino que promete adelantos muy esperados.