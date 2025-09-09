La compañía lanzó cuatro versiones de su smartphone estrella, con mejoras en diseño, potencia y cámaras. El iPhone Air reemplaza a la línea Plus y se convierte en el más fino de la historia.

Apple volvió a convocar la atención mundial con la presentación de su nueva generación de teléfonos. El evento, titulado “Awe drops” y realizado en la sede de Cupertino, California, marcó la llegada de los iPhone 17 , una línea que no solo actualiza potencia y diseño, sino que también incorpora un nuevo integrante: el iPhone Air , un modelo ultradelgado que cambia la estrategia del catálogo.

La apuesta de la compañía de Tim Cook es clara: ofrecer un abanico de opciones que combine rendimiento profesional en los modelos Pro, un salto de calidad en el modelo base, y un experimento de diseño ultrafino con el Air, que llega a desplazar a la clásica versión Plus. Con esta jugada, Apple redefine su gama y busca sostener el liderazgo en un mercado cada vez más competitivo.

iPhone Air: El modelo más delgado de Apple, con solo 5,6 mm de grosor.

El iPhone Air fue la gran sorpresa de la jornada. Con apenas 5,6 mm de grosor, se convirtió en el smartphone más fino que Apple haya fabricado. Su pantalla es una ProMotion de 6,5 pulgadas a 120Hz, lo que garantiza fluidez tanto para juegos como para consumo multimedia.

Por dentro, equipa el chip A19 Pro y el módem C1x , que lo hacen compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. En fotografía, trae una cámara trasera de 48 MP con lente telefoto integrada de 12 MP, más una cámara frontal de 18 MP con función Center Stage, ideal para videollamadas.

El equipo abandona la ranura física de SIM y funciona únicamente con e-SIM. Apple asegura que ofrece batería para todo el día, con la opción de alcanzar hasta 40 horas de video mediante una batería externa MagSafe. Estará disponible en negro, blanco, dorado claro y azul cielo.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max: más potencia y nuevo diseño

La gama más alta llega con un rediseño de cuerpo unibody de aluminio y el nuevo chip A19 Pro, fabricado en 3 nanómetros, que promete mejoras en rendimiento y eficiencia. Una de sus principales novedades es la incorporación de una cámara teleobjetivo de 48 MP, que permite zoom óptico de hasta 8x y digital de hasta 40x.

Ambos modelos cuentan además con una cámara frontal de 18 MP y la posibilidad de grabar video con la cámara delantera y trasera de forma simultánea, una herramienta pensada para creadores de contenido. Otro cambio técnico importante es el sistema de enfriamiento por cámara de vapor, que ayuda a mantener la temperatura estable durante usos intensivos.

iPhone 17: el modelo base también evoluciona

El iPhone 17 mantiene la apuesta de Apple por ofrecer un equipo de gama alta más accesible. Su pantalla es una ProMotion de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 3.000 nits, un salto notable respecto al modelo anterior.

Integra el nuevo chip A19 de 3 nm y un motor de pantalla renovado, lo que se traduce en mayor eficiencia y colores más precisos. En el apartado de cámaras, incluye un sensor ultra gran angular de 48 MP y una cámara frontal de 18 MP con sensor cuadrado y Center Stage. El almacenamiento base sube a 256 GB, aunque mantiene el precio de lanzamiento de su antecesor: USD 799.

Lanzamiento y precios en Argentina

La preventa comenzará el 12 de septiembre en Estados Unidos y los equipos estarán disponibles desde el 19 de septiembre. En la Argentina, los nuevos modelos llegarían a fines de octubre, con valores que se ubicarán entre $1.900.000 y $2.950.000, dependiendo de la versión.

En Estados Unidos, los precios son los siguientes:

iPhone 17: desde u$s799

iPhone Air: desde u$s999

iPhone 17 Pro: desde u$s1.099

iPhone 17 Pro Max: desde u$s1.199

Qué otras novedades presentó Apple además del iPhone 17

Si bien los iPhone fueron los protagonistas de la jornada, Apple aprovechó el evento para renovar también sus líneas de relojes inteligentes y auriculares, reforzando su ecosistema de dispositivos conectados.

Apple Watch Series 11

El Apple Watch Series 11 es la actualización principal de la gama de relojes. Una de sus funciones más destacadas es la incorporación de alertas por hipertensión, que se basan en la evolución de los datos recolectados por el sensor óptico de ritmo cardíaco. La compañía busca con esto dar un paso más en materia de salud preventiva, ya que permitirá advertir a los usuarios ante valores elevados y recomendar un chequeo médico.

Otra novedad es Sleep Score, una función que analiza la calidad del sueño combinando ritmo cardíaco, movimientos y oxigenación en sangre, ofreciendo informes más detallados desde la aplicación Salud en iOS 26.

En cuanto a hardware, se suma conectividad 5G por primera vez en un Apple Watch, lo que permitirá llamadas y datos más estables sin depender del iPhone. La batería alcanza las 24 horas de autonomía y estará disponible en Jet Black, Silver, Rose Gold y Space Gray, con un precio inicial de u$s399.

Apple Watch SE 3

La tercera generación del Apple Watch SE apunta a quienes buscan un modelo más accesible, pero ahora con varias mejoras que antes solo estaban disponibles en los tope de gama. Incorpora el chip S10, que habilita la pantalla siempre encendida, algo muy solicitado por los usuarios. También suma gestos como el doble toque para controlar funciones sin tocar la pantalla, y por primera vez integra un sensor de temperatura en la muñeca.

Mantiene una autonomía de 18 horas, pero ahora añade carga rápida, lo que permite recuperar el 80% en apenas 45 minutos. Estará disponible en versiones de 40 y 44 mm, en colores Midnight y Starlight, desde u$s249.

Apple Watch Ultra 3

El dispositivo más robusto y pensado para actividades extremas es el Apple Watch Ultra 3, que en esta versión se convierte en el primero en ofrecer conectividad satelital. Esta característica permitirá realizar llamadas o enviar mensajes de emergencia en zonas sin cobertura celular, una función clave para exploradores, deportistas o viajeros en lugares aislados.

El reloj estrena una pantalla más grande con tecnología LTPO3, que mejora la visibilidad en exteriores, e integra conectividad 5G. Además, hereda las nuevas funciones de salud como las alertas de hipertensión y Find My por satélite, que permite localizar el dispositivo incluso fuera de red.

La batería promete hasta 42 horas de uso regular y hasta 72 horas en modo de bajo consumo. Estará disponible en colores Black y Natural Titanium, con un precio inicial de u$s799.

AirPods Pro 3

En el terreno del audio, Apple presentó los AirPods Pro 3, que incorporan mejoras tanto en hardware como en software. La gran novedad es la presencia de un sensor de frecuencia cardíaca, lo que transforma a los auriculares en un accesorio más de salud y fitness, al integrarse directamente con la aplicación Salud del iPhone y con Apple Watch.

La cancelación activa de ruido fue optimizada y ahora es “el doble de efectiva” que en los Pro 2, según la compañía. Otra incorporación es la traducción en vivo vía iOS 26, que permitirá mantener conversaciones en distintos idiomas en tiempo real utilizando los auriculares como interfaz.

El estuche de carga se rediseñó: ahora es más pequeño e interactivo, con indicadores de estado en pantalla y compatibilidad con MagSafe. Además, se incluyen almohadillas de espuma en cinco tamaños para mejorar el aislamiento acústico y la comodidad.

Mantienen el precio de u$s249 y estarán disponibles el 19 de septiembre. Apple adelantó que para 2026 planea una versión premium con cámara infrarroja y audio espacial mejorado.