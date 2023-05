WhatsApp: qué pasa cuando bloqueo o reporto un contacto

Mensajes no entregados: Cuando bloqueas a alguien, los mensajes que esa persona te envíe no serán entregados a tu bandeja de entrada. El remitente solo verá una marca de un solo tic, indicando que el mensaje fue enviado pero no entregado. Del mismo modo, si intentas enviar un mensaje a alguien a quien has bloqueado, solo verás una marca de un solo tic en tu propia pantalla.