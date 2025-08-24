Tras las críticas a "Homo Argentum": qué se sabe de la cuarta temporada de "El Encargado", la serie éxito de Guillermo Francella en Disney+

La serie argentina de la plataforma de streaming tiene fecha de estreno estipulada y una ampliación del elenco.

La cuarta temporada de "El Encargado" de Disney + llegaría a la plataforma en 2025.

La serie de Disney + "El Encargado" confirmó su cuarta temporada con cambios significativos en su elenco y locaciones. El éxito de la producción, protagonizada por Guillermo Francella , dio paso a la continuación del proyecto argentino debido a que recibió reconocimientos internacionales, incluyendo una nominación a los premios Emmy Internacional.

Mientras la serie prepara su regreso, la película "Homo Argentum" , también protagonizada por Francella, generó un intenso debate político y cultural . Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, se ubicó entre las películas más vistas del año con 467.518 espectadores en solo cuatro días. La polarización de opiniones se intensificó tras los elogios del presidente Javier Milei, quien la describió como un reflejo de "la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar".

La película dividió a la opinión pública entre quienes la celebraron y quienes la criticaron por su enfoque sobre la "argentinidad" .

Figuras como Pablo Echarri y Marina Bellati cuestionaron los dichos de Francella sobre el cine de autor, mientras que el presidente Milei y el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, defendieron el filme.

Francella reafirmó su postura en la premiere, comparando las preferencias cinematográficas con gustos personales como "el team salado y el team dulce".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, y el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, se sumaron a la polémica, cuestionando a quienes defienden el financiamiento estatal para el cine.

"El Encargado 4": cuándo se estrena

La cuarta temporada de "El Encargado" mantendrá a Francella en el papel protagónico, acompañado por Gabriel "El Puma" Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale. Arturo Puig y Luis Brandoni se sumarían al elenco como invitados especiales. La trama continuará explorando las aventuras del portero Eliseo Basurto en un edificio de lujo, con un enfoque que combina comedia, intriga y crítica social.

La serie, dirigida por Cohn y Duprat, se estrenará en Disney+ en el segundo semestre de 2025. Aunque aún no hay una fecha exacta, la producción ya avanzó con las grabaciones en nuevas locaciones, lo que promete renovar el escenario de la historia.

Reparto de "El Encargado 4", serie de Disney+

El elenco principal incluirá a Gabriel "El Puma" Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale, junto a las incorporaciones de Arturo Puig y Luis Brandoni. La serie también contará con participaciones de Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld, quienes retoman sus roles de temporadas anteriores.

El éxito de "El Encargado" radica en su mezcla de humor y drama, con un personaje central que ejerce un poder oculto sobre los residentes del edificio. La química entre los actores y la dirección de Cohn y Duprat fueron clave para su recepción positiva, tanto en Argentina como en el exterior.

El canal de televisión abierta que agrega a "El Encargado" en su grilla

El canal de televisión Eltrece anunció el reestreno de las tres temporadas de "El Encargado" para febrero de 2026, aunque aún no confirmó el día ni el horario exactos.

La serie, que ya tuvo un paso por la televisión abierta con buena audiencia, se emitirá en el prime time de la señal, entre las 20 y las 22 horas.