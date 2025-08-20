¿Qué es la banderita de WhatsApp? Así funciona el nuevo ícono en tus chats







La herramienta de Meta permite destacar mensajes clave, conservar información importante y acceder a enlaces, fotos o notas sin perderlos en la conversación.

Con este ícono, los usuarios pueden organizar chats, guardar recordatorios y mejorar la productividad dentro de grupos y conversaciones individuales en WhatsApp.

WhatsApp, la plataforma de mensajería más popular del mundo, sigue reinventándose para ofrecer a sus más de 2.000 millones de usuarios herramientas que faciliten la organización y el control dentro de sus chats. Con el crecimiento de la comunicación digital, los mensajes se multiplican a gran velocidad, mezclando conversaciones personales, laborales y grupales, y muchas veces resultando difícil encontrar información relevante entre decenas de datos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, la aplicación de Meta presentó la banderita, un ícono que permite destacar información importante y mantenerla al alcance de la mano, especialmente diseñado para quienes usan los mensajes temporales. Esta función no solo mejora la productividad, sino que también garantiza que ningún enlace, contacto o recordatorio se pierda en la red de chats activos.

Así, cumple el rol de un marcador visual que puede aplicarse en conversaciones individuales o en grupos, facilitando el acceso rápido a contenidos que se quieren conservar o revisar más tarde. De esta manera, la novedad refleja la estrategia de la app de adaptarse a las necesidades de sus usuarios: brindar herramientas simples, intuitivas y seguras que simplifiquen la experiencia diaria.

banderita Paso a paso: ¿cómo usar la banderita de WhatsApp para organizar tus mensajes? La función surge como solución a un dilema frecuente: mantener las conversaciones claras y libres de saturación, sin renunciar a información clave, ya sean fechas importantes, direcciones, imágenes o archivos relevantes. La banderita permite marcar estos contenidos dentro de chats efímeros, preservándolos más allá del tiempo programado para su autodestrucción.

De esta forma, el ícono representa un avance en la forma en que WhatsApp gestiona la información: combina la privacidad y confidencialidad con la practicidad de contar con un marcador accesible y compartido entre todos los participantes de la conversación. Activarla es muy sencillo y solo requiere prestar atención a los siguientes pasos:

banderita Asegurate de contar con la última versión de WhatsApp en tu dispositivo, ya sea Android o iOS, para que todas las funciones recientes estén disponibles. Ingresá al chat donde deseas conservar ciertos contenidos, pulsá el nombre del contacto o del grupo y selecciona la opción “Mensajes temporales”. Allí podrás elegir la duración de la autodestrucción: 24 horas, 7 días o 90 días. A partir de ese momento, todos los chats enviados o recibidos en esa conversación serán efímeros. Con los mensajes temporales habilitados, mantené presionado el texto, archivo o imagen que quieres conservar. En Android, aparecerá un menú superior con el ícono de la bandera; mientras que, en iPhone, el mismo símbolo estará disponible en la sección emergente. Al pulsarlo, el chat queda marcado como conservado y se añadirá a la sección de Mensajes guardados. Tené en cuenta que todos los participantes pueden ver qué mensajes fueron destacados. Si alguien desea que un chat destacado desaparezca junto al resto de la conversación, puede retirar la marca fácilmente pulsando nuevamente la banderita, que aparecerá tachada.

Temas WhatsApp

Meta