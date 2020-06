Los argentinos que competirán en Tokio 2020 tendrán el aval para comenzar entrenamientos

View this post on Instagram

Hoy, día de la bici, nada mejor que recordarlo con las pedaleadas de los que fueron mis grandes pilares en tiempos de desafíos @theolangee @blue.borja . @garminargentina @magentacycling #internationalbikeday #bike #bikelife #equipoARG #giveyouwings #startyourimpossible #liveyoung #drivenbytheelements